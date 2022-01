40-millionstes Exemplar der Ford F-Serie Nur der Corolla liegt vor ihm

Die Corona-Pandemie, die zu großen Teilen von ihr hervorgerufene Halbleiter- und Zuliefer-Krise sowie die wiederum daraus resultierenden Abstürze bei den Absatzzahlen: Die weltweite Automobilindustrie hat bereits bessere Tage gesehen als die derzeitigen. Dennoch gibt es immer mal wieder Anlass zur Freude. Erst zum Jahresende bei Toyota. Der Corolla, weltweiter Bestseller der Marke, feierte ein irres Produktions-Jubiläum: Seit 1966 rollten sage und schreibe 50 Millionen Exemplare der Kompakt-Baureihe vom Band.

Nun, wenige Wochen später, meldet die Nummer zwei, dass der Zähler einen runden achtstelligen Wert erreicht hat: Am Ford-Stammsitz in Dearborn, US-Bundesstaat Michigan, rollte der 40-millionste Vertreter der F-Serie vom Band. Das nun beehrte Exemplar ist ein F-150 in der Ausstattungslinie Tremor, der die passend bezeichnete Farbe "Iconic Silver" trägt. "Er ist nun auf dem Weg zu einem Kunden in Texas, um sich an die Arbeit zu machen – denn das ist es, was Ford-Trucks tun", heißt es in einem begleitenden Statement des Herstellers. Ford startete die Produktion seiner F-Serie im Jahr 1947; ein Jahr später kamen der F-1, F-2, F-3 und F-4 in den Handel. Diese erste Generation gab es nur zwei Jahre. Bereits 1950 kam der Nachfolger und aktuell bietet Ford die 14. Generation des Pritschenwagens an.

Langer Anlauf bis zur Nummer eins

Es dauerte übrigens eine Weile, bis der Truck seine Spitzenposition eroberte: Vor 45 Jahren wurde er zum meistverkauften Pick-up der USA und fünf Jahre später zum erfolgreichsten Auto überhaupt auf dem dortigen Markt. Ihren Status als Amerikas Nummer eins hat die F-Serie seitdem zementiert; seine Absatzzahlen liegen pro Jahr stabil 250.000 bis 400.000 Einheiten über denen der traditionellen Konkurrenten Ram und Chevrolet Silverado. Die Tatsache, dass der F-150 Lightning als erster reiner Elektro-Pick-up der großen US-Hersteller auch in dieser Hinsicht auf der Pole Position steht, dürfte den Erfolg weiter anheizen.

Ford Motor Company Der Jubiläums-Pickup ist ein F-150 Tremor, der nach Texas geliefert wird.

Auf Platz drei in der weltweiten Gesamtwertung liegt übrigens der VW Golf mit bisher gut 36 Millionen verkauften Exemplaren. Dort dürfte er vorerst auch bleiben, und überhaupt scheinen die Podestplätze hier vorerst in Stein gemeißelt zu sein. Blickt man auf die jährlichen Neuzulassungszahlen und betrachtet das letzte repräsentative – weil nur marginal von der Corona-Pandemie beeinflusste – Jahr 2019, hat sich der Corolla an der Spitze weiter abgesetzt: Mit gut 1,2 Millionen Exemplaren lag er im Referenzjahr vor der F-Serie (fast 900.000 Neuzulassungen) und weit vor dem Volkswagen (knapp 690.000 Einheiten).

Fazit

In normalen Zeiten hätte der Ford-Pick-up seine Bestmarke viel früher erreicht: Wegen des Chip-Mangels lag seine Produktion deutlich länger auf Eis als die vieler anderer Modelle. Aber auch der VW Golf war bekanntlich stark von dieser Krise gebeutelt. Wir nehmen übrigens gerne Wetten an, wann das erste Tesla-Modell derartige Produktionszahlen vorweisen kann.