75 Jahre Bulli Sondermodell: Multivan und ID. Buzz mit sattem Preisvorteil

Am 8. März 1950 baute VW den ersten Transporter. Und startete damit vor genau 75 Jahren eine Erfolgsstory, die nun schon in siebter Generation anhält. Seitdem Volkswagen den Bulli-Mythos begründet hatte, wurden mehr als 12,5 Millionen Exemplare von Transporter, Caravelle, Multivan, California und Co. gebaut.

Die Nutzfahrzeug-Division des Autoherstellers nimmt das Jubiläum zum Anlass, das Sondermodell "75 Jahre Bulli" aufzulegen. Und zwar nicht nur auf Basis des Multivan, sondern auch in Form eines entsprechenden ID. Buzz . Die Jubi-Editionen haben sogar das Zeug zum Sammlermodell, denn beide Editionsserien werden jeweils nur 500 Exemplare umfassen.

VW Multivan "75 Jahre" Die Basis bildet hier stets der VW Multivan mit langem Radstand, 150 PS starkem Zweiliter-TDI-Motor und Doppelkupplungsgetriebe. Von außen gibt sich das Sondermodell durch seine weiß-blaue Farbgebung ("Candy-Weiß" und "Starlight Blue Metallic", um genau zu sein) und die folierten "75"-Schriftzüge zu erkennen. Hinzu kommen die 19-Zoll-Leichtmetallfelgen des Typs "Halmstad" mit schwarzem Innenstern, glanzgedrehten Oberflächen und 245er Reifen. Die Scheiben sind im hinteren Bereich abgedunkelt und die klappbare Anhängerkupplung ist ebenso an Bord.

Die Ausstattung lässt sich fraglos als komplett bezeichnen. Ein Auszug: IQ.-Light-Matrix-Scheinwerfer mit dynamischer Fernlichtregulierung, dynamischem Kurvenfahrlicht sowie Schlechtwetterlicht, vorn beheizbare Bi-Color-Sitze im Mikrovlies "ArtVelours" mit Sitzwangen in Glattleder-Optik, Vis-a-Vis-Sitzanlage samt Multifunktionstisch, Dreizonen-Klimaautomatik, das "Digital Cockpit Pro", das Navigationssystem "Discover Pro" sowie die Rückfahrkamera und der "Travel Assist" mit assistierter Quer- und Längsführung.

Mit einem Preis von 77.064 Euro ist der VW Multivan "75 Jahre" fraglos ein teures Auto. Wer jedoch einen normalen Bulli in dieser Konfiguration kaufen würde, sähe sich mit einem um 3.869 Euro höheren Preis konfrontiert.

VW ID. Buzz "75 Jahre" Analog zum eben vorgestellten Multivan hat VW Nutzfahrzeuge das elektrische Pendant ID. Buzz "75 Jahre" konfektioniert. Auch er kombiniert die Lackierungen "Candy-Weiß" und "Starlight Blue Metallic" mit dem langen Radstand, der Platz für die große 86-Kilowattstunden-Batterie schafft. An Bord ist zudem der 286 PS starke Antrieb, wobei die Kraft über 20-Zoll-Räder des Typs "Solna" mit glanzgedrehten Oberflächen sowie 265er-Hinterreifen (vorn 235er) auf den Untergrund übertragen wird. Getönte Scheiben und eine Anhängerkupplung gibt es hier ebenfalls.

Die sieben Sitze tragen zweifarbige Überzüge aus dem Stoff/Kunstleder-Recycling-Material "Seaqual". Ansonsten umfasst die Ausstattung unter anderem eine Wärmepumpe, ein beheizbares Multifunktions-Lederlenkrad, das Navigationssystem "Discover Pro", den Sprachassistent mit ChatGPT-Integration, die Rückfahrkamera, eine Diebstahlalarmanlage, den "Travel Assist" und die Dreizonen-Klimaautomatik.

Mit 75.169 Euro ist der ID. Buzz 75 Jahre etwas günstiger als sein Diesel-Pendant. Auch sein Preisvorteil gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Standard-ID.-Buzz ist mit 5.344 Euro etwas höher. Beide Modelle werden übrigens im Stammwerk Hannover gebaut und in Kürze ausschließlich über niedergelassene Händler verkauft; ein Online-Angebot ist nicht vorgesehen.