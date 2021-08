Acura NSX Type S Zum Finale eine Limited Edition

Im Jahr 2016 brachte Honda nach vielen Verzögerungen endlich eine neue Generation des Supersportwagens NSX an den Start. Der trat mit elektrifiziertem Antrieb und nur noch unter dem Nobel-Label Acura an. Mit dem Modelljahr 2022 läutet jetzt wieder das Todesglöckchen für den NSX. Die Trauergemeinde beglückt Honda aber noch mit einer Final Edition. Der Acura NSX Type S wird am 12. August 2021 auf der Monterey Car Week enthüllt. Weltweit werden nur 350 Exemplare angeboten, 300 davon bleiben exklusiv dem US-Markt vorbehalten. Neu ist auch, dass ein NSX Type S außerhalb Japans angeboten wird. Schon jetzt ist klar – der wird ein Sammlerstück.

Mehr Power zum Finale

Und zum Finale scheint Honda nochmal in die Vollen zu gehen. Versprochen werden ein noch höheres Leistungsniveau, eine bessere Beschleunigung und ein noch emotionaleres Fahrerlebnis. Aktuell kommt der NSX mit seinem 3,5-Liter-V6-Biturbo-Hybridantrieb auf 581 PS.

Honda Honda/Acura nimmt Abschied vom NSX.

Der NSX Type S reiht sich in eine ansehnliche Sondermodell-Ahnengalerie ein. 1999 legte Honda nur 51 Exemplare der NSX Zanardi Edition auf. Nur in Japan angeboten wurden der NSX-R (483 produziert zwischen 1992 und 1995), der NSX Type S (209 gebaut zwischen 1997 und 2001) und der NSX Type S-Zero (insgesamt 30 zwischen 1997 und 2001). Vom aktuellen NSX verkaufte Honda bislang weltweit über 2.500 Exemplare, davon über 1.500 allein in den USA.

E-Modell als Nachfolger

Ob der NSX einen Nachfolger bekommt, lassen die Japaner noch offen. Womöglich wird ein neuer NSX rein elektrisch. "Acura ist eine Performance-Marke, ein Unternehmen von Enthusiasten, und wir werden weiter voranschreiten und aktiv untersuchen, wie die nächste Generation von Sportwagen in einer elektrifizierten Ära aussehen sollte", erklärte Jon Ikeda, Vice President und Acura Brand Officer.

Fazit

Honda lässt die Ära des Supersportwagens NSX auslaufen. 2022 gibt es das letzte Modelljahr. Zum Abschied legen die Japaner eine Final Edition in Form des Type S auf. Die soll mehr Leistung und mehr Fahrdynamik bieten.