Alpine A110 San Remo 73 Sonderedition Erbgut aus dem Rallyesport

Vor 50 Jahren gewann der Mittelmotorsportwagen Alpine bei der Rallye San Remo und sicherte sich den Konstrukteurstitel der Weltmeisterschaft 1973. Just an diesen Erfolg soll das jetzt vorgestellte Sondermodell Alpine A110 San Remo 73 erinnern. Aufgelegt werden von der Sonderedition nur 200 Exemplare.

Im historischen Renn-Look

Um den Brückenschlag zum A110 von 1973 zu schaffen, hüllt sich die Karosserie der neuen Sonderedition in die Originalfarbe Caddy Blue und ergänzt dazu ein rotes Carbondach mit schwarz lackierten Dachbögen. Die "San Remo 73"-Embleme auf der Motorhaube, den Türen und dem hinteren Stoßfänger ergänzen schwarz-weiße Grafikelemente auf den Türen. Hinzu kommen weiß lackierte 18-Zoll-Felgen, anthrazitfarbene Bremssättel, schwarze Einfassungen an den Frontscheinwerfern sowie Kotflügellogos und Alpine-Monogramme in glänzendem Schwarz.

Rennsportfeeling im Interieur liefern mit Mikrofaser überzogene Oberflächen mit grauen Kontrastnähten. Die Sabelt-Schalensitze sind mit einem "World Champion 73"-Schriftzug bestickt und bereits für Sechs-Punkt-Gurte vorgerüstet. Den sportlichen Look ergänzen Sportpedale, die Aluminium-Beifahrerfußstütze sowie die Teppiche mit Alpine-Logo. Die Türverkleidungen zieren schwarz-weiße Streifen.

Auf der Antriebsseite bleibt der A110 unberührt. Das Turbo-Triebwerk liefert wie gewohnt 300 PS an die Hinterräder.

Den Sonderstatus des Sportwagens dokumentiert eine Plakette mit fortlaufender Seriennummer. Die Sonderserie verfügt außerdem über eine umfangreiche Ausstattung inklusive Hochleistungsbremssystem, Sportauspuff, elektrisch anklappbare Außenspiegel und automatisch abblendende Innenspiegel sowie Einparkhilfe, Rückfahrkamera und das Focal-Audiosystem.

Bestellt werden kann das Sondermodell ab dem 17. März 2023. Die Preisliste startet bei 89.000 Euro.

Umfrage 79984 Mal abgestimmt Sind Sondermodelle für Sie beim Autokauf attraktiv? Nein, stelle mir meine Ausstattung selbst zusammen! Ja, der Preisvorteil ist oft hoch! mehr lesen

Fazit

Alpine schlachtet seine Rennsporttradition rund um den A110 weiter aus und legt erneut ein Sondermodell des Sportwagens auf. Dieses Mal steht der Sieg bei der Rallye San Remo 1973 Pate. Außer einer historischen Rennsport-Optik bleibt der Zweisitzer allerdings unverändert. Dafür gibt es die Sonderedition nur in einer Auflage von 200 Exemplaren.