Alpine A4810 Sportwagenkonzept mit Wasserstoffantrieb

Als Masterarbeit im Bereich Transportation Design entwickeln 28 Studenten der Turiner Designhochschule IED in Zusammenarbeit mit der Renault-Sportwagentochter Alpine eine Sportwagen-Studie. Als Vorgeschmack auf die Premiere am 18. März 2022 haben die Partner jetzt ein erstes Teaser-Bild und ganz spärliche Informationen veröffentlicht.

Antrieb mit Wasserstoff

Das Teaserbild zeigt einen flach geduckten Sportwagen mit zentral platzierter Fahrgastzelle. Eine Anordnung, wie man sie von Mittelmotorkonzepten kennt. Alle vier Radhäuser sind weit ausgestellt. Die Front liegt mit einer tief gezogenen Schürze nur knapp über dem Asphalt. Markant ist ein über die gesamte Breite laufendes LED-Lichtband, das mit verschiedenen Richtungswechseln unter den LED-Scheinwerfern ausläuft. Ebenfalls beleuchtet ist das Alpine-A auf der Nase. Die beiden Türen scheinen im Dach angeschlagen und somit als Flügeltüren ausgelegt zu sein.

Darüber hinaus ist nur bekannt, dass das Konzept auf einen Wasserstoffantrieb setzt. In welcher Form der Wasserstoff hier genutzt werden soll, bleibt bislang offen. Denkbar ist eine Brennstoffzelle in Kombination mit einem Elektroantrieb. Möglich ist aber auch der Einsatz eines Wasserstoff-Verbrenners, hatte doch Renault selbst erst vor wenigen Tagen einen Teaser für ein entsprechendes Konzept-Fahrzeug veröffentlicht.

Andererseits gibt es bereits eine Kooperation zwischen Alpine und dem britischen Sportwagenbauer Lotus, in der gemeinsam eine Plattform für die neue A110 entwickelt wird. Hier setzen die Partner aber auf einen rein batterieelektrischen Antrieb. Einen weiteren Interpretationsansatz liefert die Namensgebung. A4810 ist nicht weit entfernt von A480 - dem Langstreckenkonzept der Franzosen, mit dem die Marke in der WEC und in Le Mans antritt. Gerade in Le Mans soll ab 2024 auch eine neue Klasse mit Wasserstoff-Modellen antreten.

Fazit

Alpine und die Designhochschule IED haben zusammen eine Sportwagenstudie entwickelt, die auf einen Wasserstoffantrieb setzt. Was dahinter steckt ist derzeit nur schwer einzuordnen. Vielleicht ist es nur ein Designausblick auf den nächsten A110? Vielleicht der Vorbote für einen Sportwagen mit Wasserstoffverbrenner? Oder vielleicht ist es auch einfach nur eine Fingerübung der Designer?