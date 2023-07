Ariel Atom 4R: Wenn 406 PS auf nicht mal 600 kg treffen

Der Motor stammt aus dem Honda-Regal, trägt den Kennbuchstaben K20C und kommt sonst in illustren Fahrzeugen wie dem Civic Type R (siehe Video über diesem Absatz) zum Einsatz, in dessen jüngster Ausbaustufe er 329 PS und maximal 420 Newtonmeter erreicht. Hauptverantwortlich für die Leistungssteigerung des Triebwerks sind neue Kühlsysteme für Motor und Ladeluft, von denen sich zentrale Komponenten in den Seitenkästen befinden, die den 4R optisch vom normalen Ariel Atom unterscheiden. Auch die Sauerstoffzufuhr zum Zweiliter-Vierzylinder-Turbo hat Ariel optimiert. Wie vehement der Turbo boosten soll, lässt sich vom Cockpit aus dreistufig einstellen.

An den Motor schließt sich ein sequenzielles Sechsgang-Getriebe aus dem Hause Quaife an. Es erlaubt Hochschalten, ohne zu kuppeln, und dank automatischer Drehzahlanpassung fünfmaliges Herunterschalten innerhalb von einer Sekunde. Die Gänge lassen sich elektronisch und pneumatisch mittels der Lenkradwippen wechseln. Um die Beschleunigung des Boliden vor allem bei schlüpfrigem Untergrund zu optimieren, spendiert Ariel dem Atom 4R auf Wunsch eine Traktionskontrolle sowie eine Launch Control. Apropos: Von null auf 100 km/h soll er sich in 2,7 Sekunden katapultieren. Die Höchstgeschwindigkeit gibt der Hersteller mit 274 km/h an.

Auf Wunsch mit Flügelpaket

Ariel rüstet den Atom 4R optional mit einem Aerodynamik-Paket aus, das in Zusammenarbeit mit dem Spezialisten TotalSim entwickelt wurde, der wohl nicht ganz zufällig in der Stadt Brackley beheimatet ist (hier befindet sich auch der Sitz des Mercedes-Formel-1-Teams). TotalSim setzt vor allem auf das Entwicklungs-Werkzeug CFD (Computational Fluid Dynamics), das ebenfalls zum Standardprogramm in der Königsklasse des Motorsports gehört. Befindet sich das Paket aus Front- und Heckflügel am Auto, soll der Zweisitzer über ein spürbares sowie harmonisch ausbalanciertes Plus an Anpressdruck verfügen, wobei sich der Nachteil in Sachen Luftwiderstand in Grenzen halten soll.