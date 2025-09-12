Audi Concept C: Warum der Serien-Sportler nicht TT heißen wird

Audi hat auf der IAA in München die Weichen gestellt: Das Concept C, bisher als aufregende Design-Studie gefeiert und kritisiert, wird in Serie gehen. 90 Prozent des Autos, das auf der Messe stand, sollen bis 2027 nahezu unverändert in die Showrooms rollen. Damit positioniert sich Audi bewusst zwischen dem kompakten TT und dem Supersportler R8 – ein Segment, das bislang unbesetzt war.

Kein TT, kein R8 – sondern etwas Eigenes Dass der Neuling nicht TT heißen wird, steht fest. "Concept C" ist natürlich nur der Arbeitstitel der Studie. Audi-Chef Gernot Döllner deutet in einem Gespräch mit "Top Gear" an, dass es auch ein Name mit "R" werden könnte. Gerüchte zu einem kleineren R-Modell gab es schon vor mehr als zehn Jahren – vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt für ein solches Modell gekommen. Sicher ist: Der Wagen soll eigenständig wirken und die Fahrer sollen ihn nicht als reinen TT-Erben wahrnehmen.

Technik: virtuelles Getriebe und künstlicher Motorsound Audi arbeitet daran, Elektroautos emotionaler zu machen – und zwar mit Mechanik-Simulationen. So soll eine virtuelle Handschaltung den Fahrer nicht nur beschäftigen, sondern auch tatsächlich die Rundenzeiten auf der Rennstrecke verbessern. Dazu kommt ein künstlich erzeugter Sound, der die Fahrt akustisch unterstreicht. Damit folgt Audi dem Trend vieler Hersteller, gibt dem Konzept aber sicher einen eigenen Twist.

Der Fünfzylinder bleibt – so oder so Beim Sound käme eine Simulation von Audis legendärem Fünfzylinder infrage. Der Motor hat allerdings auch als Verbrenner eine Zukunft, schließlich ist es den Audi-Ingenieuren gelungen, den Motor nach der Euro-7-Emissionsnorm zu zertifizieren. Damit bleibt zwar eines der emotionalsten Audi-Aggregate im Spiel – aber die Serienversion des Concept C ist ausschließlich auf einen rein elektrischen Antrieb ausgelegt.

Maximilian Thum / Audi Das Heck des Audi Concept C ist extrem mächtig - in der Serie wird es nicht TT heißen. Vielleicht bringt Audi den Roadster sogar als kleines R-Modell auf den Markt.

