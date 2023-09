Technische Details folgen noch

Technische Einzelheiten bleibt Audi USA bisher schuldig. Ob das Sondermodell über mehr Power verfügt als jene 610 PS und maximal 560 Newtonmeter, die der V10 in US-Spezifikation bislang aufbietet, werden wir also erst später erfahren. Ebenso, ob der Saugmotor seine Power an alle vier Räder oder nur an die Hinterachse abgibt. So extrem wie die heckgetriebe und nur in Europa in limitierter Auflage verfügbare Abschieds-Sonderserie R8 GT (siehe Fotoshow und Video) scheint das kommende US-Modell jedoch nicht konfektioniert zu sein. Dafür fehlen die Aero-Anbauteile an Front und Heck; außerdem sehen die Räder zu zahm aus.