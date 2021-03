Audi RS-Sondermodelle Nogaro Edition Die Blues Brothers sind jetzt zu fünft

Audi Sport legt eine Sonderserie auf, die an den Urvater aller RS-Modelle erinnert. Die Vertreter der Nogaro Edition gibt es jedoch nur in Großbritannien.

1994 führte der RS2 Avant das heute sehr berühmte und geschätzte Kürzel für besonders sportliche Audi-Modelle ein. Seit dessen 25-Jahres-Jubiläum vor zwei Jahren zelebriert der Autohersteller dieses Ereignis mit Sonderserien auf verschiedenen Märkten. Nun nutzt auch der britische Audi-Ableger die Gelegenheit, an den RS2 Avant zu erinnern. Und zwar mit einem RS-Sondermodell-Quintett, das die ikonische Farbgebung des Sportkombis aufgreift.

Audi Der RS2 Avant von 1994 stand Pate für die Farbgebung der neuen RS-Sondermodell-Serie.

Vom Namen dieses kräftigen Blaus, bei dem sich Audi von einer im Südwesten Frankreichs gelegenen Rennstrecke inspirieren ließ, leitet sich auch die Bezeichnung der Sonderserie ab: Ab sofort bietet Audi UK das TT RS Coupé, den RS4 Avant, den RS5 als Coupé und Sportback sowie den RS6 Avant in der "Nogaro Edition" an. Allerdings in streng limitierter Stückzahl: Von jeder Baureihe wird es maximal nur 25 Exemplare geben. Die Preise entnehmen Sie bitte folgender Tabelle:

Preise Audi RS-Sondermodelle Nogaro Edition UK Sondermodell Preis in Pfund Preis in Euro Audi TT RS Nogaro Edition 67.765 79.060 Audi RS4 Avant Nogaro Edition 80.840 94.314 Audi RS5 Coupé Nogaro Edition 85.305 99.523 Audi RS5 Sportback Nogaro Edition 85.305 99.523 Audi RS6 Avant Nogaro Edition 115.240 134.447

Die Perleffekt-Lackierung ist natürlich nicht das einzige besondere Merkmal der Editionsmodelle. Der TT RS (im Sieben-Speichen-Rotor-Design) und die RS4- sowie RS5-Varianten (hier sind es fünf Speichen) erhalten ab Werk 20 Zoll große Felgen; der RS6 Avant rollt sogar auf 22-Zöllern. Alle Rundlinge sind schwarz lackiert, wodurch die roten Bremssättel mit RS-Logo noch besser zur Geltung kommen.

Mehr Alu, mehr Schwarz, mehr Sound

In glänzendem Schwarz präsentieren sich auch die Audi-Ringe, die Außenspiegel-Kappen und alle RS-Plaketten an den Karosserien. Diese Farbe tragen auch die ovalen Doppel-Endrohre der Sportabgasanlage, die sich im Vergleich zu den Standard-RS-Modellen etwas klangstärker artikulieren soll. Die Frontspoiler, Seitenschweller und Heckdiffusoren erhalten Einsätze aus mattem Aluminium.

Audi UK Das Audi TT RS Coupé ist der günstigste Vertreter der Nogaro Edition.

Innen greifen blaue Nähte an den belederten Sitzen, der Mittelkonsole, der Instrumentenabdeckung, am Lenkrad und an den Fußmatten das Nogaro-Thema auf. Zusätzliche Lederzierteile verteilt Audi auf dem Armaturenbrett sowie an den Türschultern und der Mittelkonsole. Zudem findet sich Alcantara am Lenkrad und Getriebe-Wählhebel. Hinzu kommt das Komfort und Sound-Paket, das je nach Modell eine Bang & Olufsen-Audioanlage, eine 360-Grad- oder Rückfahrkamera sowie ein Keyless-Go-System mit berührungsloser elektrischer Heckklappe beinhaltet.

An den Motoren ändert sich nichts

Technisch ändert sich nichts an den Sondermodellen. Heißt: Das TT RS Coupé verfügt noch immer über seinen 2,5-Liter-Fünfzylinder-Turbobenziner mit 400 PS und maximal 480 Newtonmetern. Im Audi RS4 Avant und den RS5-Ablegern schlägt ein heißes V6-Biturbo-Herz mit 2,9 Litern Hubraum, 450 PS und höchstens 600 Newtonmetern. Der RS6 Avant toppt das Aufgebot mit seinem vier Liter großen Biturbo-V8, der 600 PS und bis zu 800 Newtonmeter liefert.

Fazit

Je nach Sichtweise kommen die Briten mit ihrer Nogaro-Sonderserie zwar zwei Jahre zu spät oder drei Jahre zur früh. Aber sei's drum: Wir freuen uns über jede Gelegenheit, an den Audi RS2 Avant zu erinnern.