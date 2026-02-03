Erlkönig RS5 Avant und Limousine: Power-Audi mit PHEV-V6 und Ofenrohren

Audi hat sich erst kürzlich entschlossen, die Änderung der Modellbezeichnung wieder zurückzunehmen. Ursprünglich sollten die Fahrzeuge mit Verbrennungsantrieben mit ungeraden Ziffern in der Modellbezeichnung versehen werden. Gerade Ziffern mit E-Tron-Zusatz sind für die rein elektrischen Modelle aus Ingolstadt vorgesehen. Entsprechend subsumiert Audi die Mittelklasse-Modelle Audi A4 und A4 Avant in die A5 -Baureihe. Mit dem kommenden Audi A6 werden die Ingolstädter zu den bekannten Nomenklaturen zurückkehren. Auswirkungen auf bestehende Modelle hat die Entscheidung nicht.

Audi RS5 auf PPC-Plattform Das betrifft auch den RS5 Avant, den es in der kommenden Generation als Limousine und als Kombiversion gibt. Grundsätzlich basiert die neue A5-Baureihe auf der PPC-Basis (Premium Plattform Combustion). Anders als die PPE (Premium Plattform Electric) wird die PPC aber nicht gemeinsam mit Porsche entwickelt, sondern ist eine Evolution des Modularen Längs-Baukastens (MLB), auf dem die Audi-Modelle oberhalb von A3 und Q3 basieren. Die Plattform hat einen starken Fokus auf Plug-in-Hybride und eine neue digitale Architektur.

Der neue RS5 Avant erhält ein leistungsstarkes PHEV-Modul in Verbindung mit dem bekannten 2,9-Liter-Biturbo-V6-Motor. Der gelbe Warnaufkleber in der Windschutzscheibe des Erlkönigs deutet auf diese Form der Elektrifizierung hin.

Audi hat inzwischen die Berichterstattung von auto-motor-und-sport.de indirekt bestätigt und zusätzliche Hinweise darauf geliefert, dass der neue RS5 noch in diesem Jahr offiziell vorgestellt wird. Auslöser war ein zwischenzeitlich veröffentlichter und später überarbeiteter Beitrag in sozialen Netzwerken, über dessen Inhalt zuerst das US-Portal "Motor1" Ende Januar 2026 berichtete. In dem ursprünglichen Text wurde der RS5 ausdrücklich als Plug-in-Hybrid angekündigt, zudem war von einem neuen Einstiegs-Elektroauto die Rede, das bis spätestens 2026 vorgestellt werden soll. Beide Hinweise wurden nachträglich aus den offiziellen Audi-Kanälen entfernt.

RS5 Avant mit mehr als 450 PS und expressivem Design Die Kraft des Antriebsstrangs leitet ein Automatikgetriebe auf alle vier Räder. Obwohl genaue Leistungs- und Drehmomentwerte noch Spekulationen sind, dürfte der Audi RS 5 Avant eine deutliche Steigerung gegenüber dem aktuellen RS4 Avant bieten. Dieser kommt aktuell auf 450 PS mit 600 Nm Drehmoment und spurtet in 4,1 Sekunden von null auf 100 km/h. Mit Blick auf die Konkurrenz à la BMW M3 Touring mit 510 PS und dem Mercedes-AMG C 63 S E-Performance mit einer Systemleistung von 680 PS muss da einiges an Leistung nachgelegt werden.

Der ehemalige Audi-Designchef Marc Lichte hatte unlängst erklärt, dass die nächste Generation der RS-Modelle noch markanter und aggressiver sein wird als alle bisherigen. Entsprechend präsentiert sich die Karosserie im extrovertierten RS-Stil mit markanten Modifikationen gegenüber den A5- und S5-Avant-Modellen. Auffällig sind die stark ausgestellten Radläufe, die große Räder und Reifen beherbergen. Direkt vor den vorderen Türen fallen vertikale Entlüftungsöffnungen auf. Die hinteren Kotflügel scheinen indes noch nicht in der endgültigen Serienform verbaut zu sein. Neben dem Tankdeckel gibt es auch einen Ladeanschluss auf der Fahrerseite.

Vorn fällt ein komplexes Gittermuster im niedrig angebrachten Kühlergrill auf, flankiert von zwei großen Öffnungen, hinter denen sich mindestens ein, wahrscheinlich jedoch zwei symmetrische Ladeluftkühler verbergen.

Die Rückansicht befindet sich nicht mehr im Entwicklungsstadium, aus der Schürze ragen nun relativ mittig angeordnete riesige Auspuffendrohr-Blenden. Sie sind in einen Diffusor integriert.