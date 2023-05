Audi TTS Coupé Memorial Edition Sayonara TT

Die Zukunft des Audi TT ist elektrisch, die aktuell 3. Generation mit Verbrennerantrieben geht auf Abschiedstour. Nachdem Audi schon für die Märkte in den USA, Großbritannien und auch die Kunden in Deutschland spezielle, limitierte Abschiedsmodelle an den Start gebracht hat, folgt nun eines für den japanischen Markt.

Die Ingolstädter setzen dabei auf die Version TTS, die als TTS Coupé Memorial Edition angeboten wird. Mit dem auf 100 Exemplare limitierten Sondermodell setzt Audi nochmal voll auf die Karte "Luxussport".

Akzente in Bronze

Das Exterieur des TTS setzt auf einen Singleframe-Grill mit mattschwarzer Lackierung, mit einem Einsatz in Aluminiumoptik. Ergänzend bestückt Audi die Radkästen mit 20 Zoll großen Leichtmetallfelgen aus dem Audi Sport-Programm. Die treten in mattbronzefarbenem 5V-Speichen-Sterndesign mit Diamantschliff-Finish und Reifen der Dimension 255/30 an. Der Bronze-Akzent findet sich auch am Audi-Ring-Logo auf den Flanken wieder.

Ebenso im Interieur, wo die Farbe an den Kontrastnähten der Nappa-Lederausstattung sowie an Dekorblenden an der Mittelkonsole und den S-Portsitzen erneut aufscheint. Darüber hinaus werten graue Keder die rautengesteppten Sitze auf. Ergänzend spendiert Audi schwarz gehaltene Applikationen auf verschiedenen Bauteilen.

Serienmäßig ist die TTS Coupé Memorial Edition mit dem Magnetic Ride-Fahrwerk ausgerüstet. Zur erweiterten Serienausstattung zählen auch der Tempomat, ein Bang&Olufsen-Soundsystem sowie abgedunkelte Scheiben. Beim Antrieb setzt der TTS unverändert auf den 320 PS und 400 Nm starken Zweiliter-Turbobenziner in Kombination mit einem Siebengang-DSG und Allradantrieb.

Wer ein TTS Coupé Memorial Edition ordert, kann zwischen drei Außenlackierungen in den Farben Glacier White Metallic, Mythos Black Metallic und Kronos Grey Metallic wählen. Der Preis für das Sondermodell liegt umgerechnet bei rund 63.000 Euro.

Fazit

Die Audi-TT-Abschiedstournee geht weiter. Dieses Mal macht sie Station in Japan. Dort wird der Zweitürer mit der auf 100 Exemplare limitierten TTS Coupé Memorial Edition verabschiedet.