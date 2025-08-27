BAW 212: Diesel-Offroader aus China kommt nach Deutschland

Der BAW 212, auch als "Peking-Jeep" bekannt, hat eine lange Geschichte. Seit 1965 läuft das Modell bei Beijing Automobile Works vom Band und hat sich zu einem festen Bestandteil der chinesischen Geländewagen-Tradition entwickelt. In Deutschland erregt der Geländewagen nun Aufmerksamkeit, da er erstmals hier angeboten wird – mit einer neuen, modernen Ausstattung und ordentlich Leistung.

Technik und Leistung: Kraftvoller Dieselmotor mit Allradantrieb Mit 166 PS aus einem 2,0-Liter-Dieselmotor ist der BAW 212 auch für anspruchsvolle Offroad-Abenteuer gerüstet. Das 8-Gang-Automatikgetriebe soll für flüssige Gangwechsel sorgen, während der Allradantrieb und die 80 Prozent Steigfähigkeit ihn auch durch schwieriges Terrain manövrieren. Auf der Straße ist er mit einer Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h unterwegs.

BAW Geräumig, übersichtlich und optisch hochwertig: Der Innenraum des BAW 212 ist zeitgemäß.



Robustes Design trifft auf moderne Ausstattung Der BAW 212 ist im klassischen Geländewagen-Look gezeichnet, bietet aber gleichzeitig eine Reihe von modernen Ausstattungsmerkmalen. LED-Scheinwerfer, ein Glas-Schiebedach und elektrisch einstellbare Außenspiegel sind nur einige Highlights des Exterieurs. Im Innenraum erwarten die Fahrer und Passagiere moderne Features wie eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik, eine 360-Grad-Kamera und elektrisch verstellbare Sitze. Außerdem sind zahlreiche Sicherheitsfunktionen an Bord – von ABS über ESP bis hin zu einem Bergabfahrkontrollsystem. Zudem ist der Geländewagen mit einer elektronischen Parkbremse, einer Einparkhilfe und einem Reifendruckkontrollsystem (RDKS) ausgestattet. Zu den Komfortfunktionen zählen Sitzheizung, Massagefunktion sowie die elektrische Verstellbarkeit der Sitze.