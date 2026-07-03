Bentley Continental GT Supersports Mulliner: Geht's noch exklusiver?

Mit dem neuen "Design Theme by Mulliner" erweitert Bentley das Individualisierungsprogramm des Continental GT Supersports um eine besonders aufwendige Gestaltung. Premiere feiert das Paket beim diesjährigen Goodwood Festival of Speed, wo eines von drei speziell von Mulliner gestalteten Fahrzeugen am Bentley-Stand zu sehen sein wird. Dabei geht ein kräftiger Farbton auf der Fahrerseite fließend in eine deutlich dunklere Nuance auf der Beifahrerseite über. Ergänzt wird die Gestaltung durch einen einzelnen, leicht versetzten Kontraststreifen, der sich über die gesamte Fahrzeuglänge zieht und an der Position des Beifahrers ausgerichtet ist. Nach Angaben von Bentley soll dieses Layout den fahrerorientierten Charakter des Supersports unterstreichen. Weitere Details sind eine Startnummer 8 im Kühlergrill sowie farblich abgesetzte Zierlinien an den Carbon-Diffusoren, den Kotflügelaufsätzen und den Seitenschwellern.

Drei Farbwelten Bentley bietet das "Design Theme by Mulliner" in drei abgestimmten Varianten an. "Dragon" kombiniert einen Verlauf von Dragon Red zu Black Crystal mit einem Innenraum in Hotspur und Beluga. "Electric" verbindet Electric Blue mit Dark Sapphire außen sowie Klein Blue und Imperial Blue im Cockpit. Die dritte Ausführung "Brodgar", ein Bronze-Ton, setzt auf einen dezenten Verlauf von Pale Brodgar zu Brodgar und kombiniert diesen mit Camel und Beluga im Innenraum.

Auch das Interieur folgt diesem zweifarbigen Konzept. Der hellere Farbton umgibt den Fahrerplatz, während der Beifahrerbereich dunkler ausgeführt ist. Serienmäßig verfügt das Sondermodell über eine Volllederausstattung mit einer exklusiven Perforation der Sitze und Türverkleidungen. Kontrastnähte, ein farblich abgestimmter Schalthebel sowie passende Akzente an Armaturentafel und Kopfstützen greifen das jeweilige Farbkonzept auf. Der Supersports bleibt dabei ausschließlich als Zweisitzer ausgeführt und verzichtet auf eine Rückbank.

Bereits zum Marktstart standen für den Supersports zwei Designpakete mit unterschiedlichen Ausstattungsstufen zur Verfügung. Diese umfassten unter anderem dreifarbige Innenräume, Dinamica-Bezüge, kontrastierende Stickereien, spezielle 22-Zoll-Räder sowie zusätzliche Dekorelemente an Karosserie und Heck. Mit dem neuen "Design Theme by Mulliner" erweitert Bentley dieses Angebot um eine nochmals exklusivere Ausführung.

Leichtester und sportlichster Bentley Der Continental GT Supersports selbst markiert die sportlichste Ausführung der Baureihe. Bentley verzichtet bei dem auf weltweit 500 Exemplare limitierten Modell auf den Plug-in-Hybridantrieb und den Allradantrieb. Stattdessen übernimmt ein ausschließlich die Hinterräder antreibender 4,0-Liter-V8-Biturbo die Arbeit. Die Leistung beträgt 666 PS, das maximale Drehmoment liegt bei 800 Newtonmetern. Durch den Wegfall der Hybridtechnik, der Rücksitze sowie weiterer Bauteile reduziert sich das Fahrzeuggewicht gegenüber dem entsprechenden Plug-in-Hybrid um rund 500 Kilogramm.