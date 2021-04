Bentley Continental GT V8 Equinox Edition Nach zehn Stück ist Schluss

Nein, mit dem Chevrolet Equinox, einem stilistisch fragwürdigen Kompakt-SUV für den amerikanischen Markt, hat das hier überhaupt nichts zu tun. Ebensowenig geht es an dieser Stelle um Steaksaucen und Fertigsuppen (diese Marke heißt Unox, verschwand in Deutschland aber schon vor vielen Jahren von der Bildfläche). Bei der Equinox Edition by Mulliner handelt es sich um ein Sondermodell des Bentley Continental GT V8, das in etwa so exklusiv ist wie das Phänomen, das seine Modellbezeichnung beschreibt.

Bentley Motors Den Continental GT V8 gibt es in der Equinox Edition nur in Weiß oder Schwarz.

Es handelt sich hierbei um das Äquinoktium, die Tag-und-Nacht-Gleiche. So nennen Astronomen jene Kalendertage, an denen Tag und Nacht fast genau gleich lang sind, und zwar an jedem Ort der Erde (bis auf die unmittelbare Umgebung der Pole). Das Äquinoktium herrscht an exakt zwei Tagen des Jahres: Im Frühjahr rund um den 20. März und im Herbst zwischen dem 22. und 24. September.

Zehn auf sechs Städte verteilte Exemplare

Ein ziemlich exklusives Ereignis also, weshalb wir an dieser Stelle die Brücke zurück zum Auto schlagen. Vom Bentley Continental GT V8 wird es in der Equinox Edition by Mulliner höchstens zehn Exemplare geben. Diese sind ausnahmslos für den japanischen Markt vorgesehen, und zwar in den sechs Städten Tokio, Osaka, Fukuoka, Nagoya, Hiroshima und Yokohama. Preise nennen die Briten für das Sondermodell allerdings noch nicht.

Bentley Motors In den Kopfstützen findet sich das aufwändig gestickte Bentley-Logo.

Die Lackierung der Autos greift das Thema Äquinoktium auf: Die Karosserie trägt die Farben Onyx-Black oder Glacier-White. Bentleys Mulliner-Abteilung ergänzt das Erscheinungsbild des Continental GT V8 um Frontsplitter, Heckdiffusor, Seitenschweller und eine Spoilerlippe für die Kofferraumklappe. In die Teile, die jeweils aus glanzschwarzer Kohlefaser bestehen, ist jeweils das Markenlogo eingearbeitet. Zudem verfügen sie über einen "Akzent-Nadelstreifen", der von Hand aufgetragen wird, was Bentley zufolge allein fünf Tage dauert. Das Gießen der 22-Zoll-Felgen im dunklen Metallic-Finish geht wahrscheinlich deutlich schneller.

Technisch bleibt alles beim Alten

Innen setzt sich das Farbschema in Form von silberfarbenem Leder und Akzentstickereien an Kopfstützen, Sitzen, Armaturenbrett und den hochflorigen Teppichen fort. Zudem tauchen hier Applikationen in Silber und schwarzem Klavierlack auf. Hinzu kommen beleuchtete Einstiegsleisten, spezielle Farben für die Ambientebeleuchtung, gestickte Bentley-Logos und ein Mulliner-Schriftzug auf der Instrumententafel.

Bentley Motors Am Vierliter-Twinturbo-V8 ändert sich nichts.

Technisch gleichen die zehn Equinox-Modelle einem Bentley Continental GT V8 in der Standardversion. Demzufolge leistet der von zwei Twinscroll-Turbos aufgeladene Vierliter-Benziner mit Zylinderabschaltung und Start-Stopp-Automatik 550 PS und verteilt maximal 770 Newtonmeter auf alle vier Räder. Der Motor beschleunigt das Coupé in 4,0 Sekunden von null auf hundert km/h, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 318 km/h.

Fazit

Der japanische ist ein derart besonderer Markt, dass er immer wieder mit exklusiven Editionsmodellen beglückt wird – kürzlich erst von BMW mit einem speziellen 8er Gran Coupé. Mehr als ein spezielles Farbschema und eigene Interieur-Akzente gönnt Bentley seinem Continental GT V8 in der Equinox Edition by Mulliner allerdings nicht. Ob das reicht, zehn solvente japanische Autosammler vom Kauf zu überzeugen?