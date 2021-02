Bentley Mulliner Bacalar (2021) So viel Aufwand steckt im W12-Motor

Die Studie EXP 100 GT zeigte bereits 2019, wie ein großer und luxuriöser Reisewagen der Zukunft aussehen könnte. Mit dem Bacalar legt der Hersteller nun das passende Serienauto nach. Das luxuriöse Cabrio kommt aus Bentleys Veredelungsschmiede Mulliner und darf als Ankündigung für ein weiter ausgerolltes Individualisierungs-Programm verstanden werden. Kunden sollen künftig die Möglichkeit haben, ihr Fahrzeug gemeinsam mit einem Team von Designern zu gestalten. Die Möglichkeiten der Individualisierung umfassen den Karosseriebau, die Materialauswahl und weitere Ausstattungsoptionen.

Klassisch britisch oder kalifornisch fortschrittlich?

Dabei machte der Hersteller Vorschläge, wie sich die zwölf Exemplare – auf diese Zahl ist die bereits ausverkaufte Serie limitiert – konfigurieren lassen. Die nach einem alten Londoner Stadtteil benannte Clerkenwell-Spezifikation mit ihrem Interieur-Design, das Dunkelgrün und Braun kombiniert, verkörpert beispielsweise typische Britishness. Das Gegenteil stellt der Menlo dar: Mit knallgelben Akzenten auf der dunkelblauen Außenhaut und im ansonsten dunklen Innenraum verkörpert er die Risikobereitschaft der gleichnamigen Stadt im Silicon Valley; hier wurde Google gegründet und befindet sich heute der Hauptsitz von Facebook.

Bentley Progressiv kommt der Bentley Mulliner Bacalar im Menlo-Trimm daher.

Detaillierte Informationen zu den weiteren Design-Vorschlägen finden Sie in der Bildergalerie über dem Text. Bentley legte allerdings Wert darauf, dass es sich dabei lediglich um Anregungen handelte. Jeder der zwölf Kunden konnte sein Auto frei gestalten und hatte dabei auch die Möglichkeit, sich neuer und ungewöhnlicher Verfahren zu bedienen. Zum Beispiel einer Lackierung mit neu entwickelten Farbpigmenten, die synthetisch unter Verwendung von Reishülsen hergestellt wird.

Offener Zweisitzer mit Speedster-Heck

Am Design der Scheinwerfer und der Rücklichter sind Parallelen zum EXP 100 GT klar zu erkennen. Obwohl der Bacalar dem Continental Cabrio sehr ähnlich ist, haben die beiden nur die zwei Türöffner gemein. Er teile sich ansonsten kein einziges Karosserieteil mit einem anderen Bentley-Modell, sagt der Hersteller. 750 komplett neue Komponenten kommen im Bacalar zum Einsatz. 40 davon sind aus Kohlefaser gefertigt, darunter die Kofferraumklappe und die Kotflügel. Im Vergleich zum Continental ist die hintere Spur 20 Millimeter breiter, was dem Bacalar einen noch muskulöseren Look beschert.

Bentley Die 2019er Zukunftsstudie EXP 100 GT zum Hunderter-Jubiläum der Marke Bentley.

Klare Unterschiede gibt es auch beim Verdeck. Das Dach des Bacalar ist nicht aus Stoff, sondern aus Kohlefaser gefertigt und verschwindet in einem Heckbereich, der optisch stark an den eines Porsche Speedster erinnert. Im Interieur, das beim ursprünglichen Showcar (es sollte auf dem abgesagten Genfer Autosalon 2020 debütieren) mit gelben Elementen versehen, ansonsten aber schwarz-grau gehalten war, setzte Bentley auf nachhaltig gewonnene Materialien, wie etwa 5.000 Jahre altes Holz umgefallener Bäume, das aus Seen oder Flüssen gesammelt wurde.

Aufwändig konstruierter W12-Motor

Das Cockpit selbst zeigt sich mit zwei Sportsitzen bestückt. Deren Bezüge trugen beim Erstexemplar Rautensteppungen und Bentley-Logos auf den Kopfstützen. Hinter den beiden Sitzen finden maßgeschneiderte Gepäckstücke einer italienischen Manufaktur ihren Platz.

Bentley Motors An der sechseinhalb Stunden dauernden Fertigung eines W12-Motors sind 45 Mitarbeiter beteiligt.

Antriebsseitig setzt Bentley auf den doppelt aufgeladenen Sechsliter-Zwölfzylinder, der auch in den anderen Baureihen zum Einsatz kommt. Für den Bacalar haben die Briten den W12-TSI rundum optimiert. Er leistet hier 659 PS und entwickelt ein maximales Drehmoment von 900 Nm. Sehr aufwändig ist der Entwicklungs-, Produktions und Test-Prozess. 45 Mitarbeiter brauchen sechseinhalb Stunden, um ein Triebwerks-Exemplar zu fertigen. Es folgt ein mehr als einstündiges, dreiphasiges Prüfungs-Prozedere, das aus einem Dichtheits-, Kälte- und Wärmetest besteht. Erst wenn der Motor alle Tests mit geringsten Toleranzen besteht, wird er in einen Bacalar eingebaut.

Hecklastig ausgelegter Allradantrieb

Gekoppelt ist der Motor an einen Achtgang-Doppelkuppler. Ein aktiv gesteuerter und hecklastig ausgelegter Allradantrieb soll immer ausreichend Traktion bereitstellen. Das 48-Volt-System an Bord versorgt mitunter die Luftfederung und die Wankstabilisierung für Komfort und Agilität gleichermaßen.

Bentley Motors Bevor der erste Bacalar ausgeliefert wird, muss ein Prototyp intensive Tests absolvieren.

Aerodynamische Versuche im Windkanal, Stabilitäts- und Höchstgeschwindigkeitstests, die Fahrdynamik-Erprobung sowie die Geräusch-, Vibrations- und Wärmemessungen hat der Bacalar inzwischen hinter sich gebracht. Auch einen ersten Highspeed-Test, bei dem er 322 km/h erreicht haben soll, hat er bereits absolviert. Zum Jahresende 2020 startete Bentley ein weiteres 20-wöchiges Testprogramm, das einen Prototypen – das "Auto Null" – an verschiedene Orte Europas bringt, wo er insgesamt 45 Testreihen über sich ergehen lassen muss.

Der Bentley Bacalar ist das erste Fahrzeug aus der neuen Coachbuilding-Sparte von Mulliner. Weitere werden folgen, so die Aussage des Herstellers. Daneben geht Mulliner auch mit zwei weiteren Sparten an den Start. Die Classic-Sparte widmet sich dem erneuten Bau vergangener Klassiker, Bentley Mulliner Collections dem Angebot personalisierter Fahrzeuge aus dem Bentley-Portfolio.

Fazit

Bentley scheint mit seinem Mulliner-Coachbuilding-Projekt einen enormen Aufwand zu betreiben. Jedes der zwölf Bacalar-Exemplare ist ein absolutes Einzelstück und wird auf außergewöhnliche Art und Weise individualisiert. Exklusiver lässt sich Fahrzeugbau heutzutage kaum betreiben.