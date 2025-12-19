Billig-Van mit Dacia-Genen: Neuer Nissan Gravite MPV Siebensitzer

Mit unter vier Meter Länge wird Nissan den neuen Gravite ab 2026 als Siebensitzer im Budget-Segment antreten. Allerdings nicht bei uns, sondern in Indien. Mit ersten Teaserbildern haben die Japaner das neue Modell jetzt angekündigt. Zwar gibt es außer den abgedunkelten Detailfotos noch keine technischen Infos zum neuen Nissan Gravite, das ist allerdings nicht so tragisch. Denn wir wissen bereits, auf welchem Modell der Gravite basieren wird.

Unter vier Meter lang Dabei handelt es sich um den (ebenfalls für Indien entwickelten) Renault Triber (siehe Video unten), der im Sommer 2025 mit einem umfangreichen Facelift erschienen ist; Renault baut den Triber seit 2019 in und für Indien. Renault Triber und Nissan Gravite bauen auf der erweiterten CMF-A+ Plattform auf, einer ursprünglich für preisgünstige Kleinwagen entwickelten modularen Plattform aus dem Renault-Nissan-Konzern. Aktuellstes Modell im Europa-Angebot mit der CMF-A-Basis ist der Elektro-Mini Dacia Spring.

Wie auf den Teaserbildern zu erkennen ist, wird sich der Nissan Gravite an der Front von der markant geformten Motorhaube an abwärts vom Schwestermodell Renault Triber unterscheiden. Der Gravite erhält einen eigenständig geformten Grill und eine geänderte Schürze. Gleiches gilt für das Heck, dem Nissan eine neugestaltete Schürze mit umlaufender Spange im Metall-Look verpasst.

Damit dürfte es sich mit den Unterschieden gegenüber dem Renault Triber erledigt haben, was auch deshalb wahrscheinlich ist, weil der kommende Granite vom selben Band im Renault-Werk in Chennai laufen wird wie der Triber. Von dem wissen wir bereits alle Eckdaten: 3,99 Meter lang, 1,74 Meter breit und 1,64 Meter hoch sind die Maße des Mini-Mini-Van, der nur rund 950 Kilo auf die Waage bringt.

Der Motor ist ein alter Bekannter Einziger Antrieb ist ein alter Bekannter: Der B4D-Benziner, ein Reihen-Dreizylinder mit einem Liter Hubraum. Der schob auch schon in diversen europäischen Dacia- und Renault-Modellen Dienst. Er leistet im Renault Triber/Nissan Gravite 72 PS und bringt es auf ganze 92 Newtonmeter Drehmoment. Verbandelt ist er serienmäßig mit einem Fünfgang-Schaltgetriebe, eine ebenfalls fünfstufige Automatik gibt es gegen Aufpreis.

Marktstart und Preis Stichwort Preis: Auch da ist der Renault Taktgeber und definiert, wo der Nissan Gravite antreten wird. Die Basisvariante wird umgerechnet weniger als 6.500 Euro kosten, selbst mit Vollausstattung dürfte es in Euro umgerechnet unter der Zehntausender-Marke bleiben. Nissan plant die Markteinführung des Gravite für Anfang 2026 und spricht dabei vom Start einer Modell-Offensive. Denn später sollen zwei weitere Modelle für den indischen Markt folgen. Der für den Sommer 2026 angekündigte und auf dem Dacia Duster basierende Nissan Tekton und ein noch namenloses Siebensitzer-SUV im Kompaktklasse-Segment ab 2027.