BMW iM2 Elektro-M2 mit über 1.300 PS!?

Dem Bericht zufolge basiert das intern "Katharina" genannte Projekt auf der Basis des BMW M2 CS. Statt eines konventionellen Motors unter der Haube verbaut BMW beim Hardcore-Renner vier Elektromotoren – je zwei an der vorderen und hinteren Achse. Diese sollen satte 1.000 kW, umgerechnet 1.360 PS, an den Start bringen und dem M2 ermöglichen, die Nordschleife in unter sieben Minuten zu absolvieren.

BMW iM2 in zwei Sekunden auf 100 km/h

Der Spurt von 0 auf 100 km/h soll zwischen 2,0 und 2,5 Sekunden erfolgen und den internen BWM-Quellen zufolge kann der Vortrieb sogar noch bei mehr als 120 km/h durchdrehende Räder produzieren. Allerdings gibt es laut Car Magazine noch kein grünes Licht für das Projekt Katharina. Ein englischer Antriebsspezialist hat zudem die Informationen weitergegeben, der BMW iM2 komme ohne Rücksitze aus. Dach und einige Karosserieelemente seien in Karbon ausgeführt, es gibt spezielle Leichtmetallfelgen und dünneres Glas. Natürlich ist der BMW iM2 streng limitiert, aktuell soll man sogar an einer Straßenzulassung arbeiten.

BMW: "Reine Spekulation!"

Auf Nachfrage von auto-motor-und-sport.de erklärte BMW die Informationen zum BMW iM2 als "reine Spekulation". Intern heißt es jedoch, wenn ein elektrischer kompakter Sportwagen an den Start geht, dann nicht mit 1.000 kW, nicht mit diesen Fahrwerten und schon gar nicht 2022.

Fakt ist, die M GmbH wird elektrifizierte Modelle an den Start bringen, 2019 zeigten die Bayern mit dem BMW Vision M Concept eine 600 PS starke Elektro-Studie, die einen Ausblick auf einen M-Sportwagen gab. Unterdessen steht der BMW i4 M Sport mit 530 PS in den Startlöchern. Ein reiner BMW iM4 mit 600 PS und einer 120-kWh-Batterie wabert hingegen auch noch durch die Gerüchteküche.

2022 legt BMW den M2 mit 400 Verbrenner-PS auf Basis der CLAR-Plattform auf, ein CS ist nicht in Sicht. Die Plattform ist auch für einen reinen elektrischen Antriebsstrang sowie Allradantrieb ausgelegt. Für 2025 hat BMW bereits eine neue CLAR-Plattform mit stärkerem Fokus auf die elektrischen Antriebsstränge angekündigt. Der Top-M4 mit dem Kürzel CSL kommt mit konventionellem Antrieb im Jubi-Jahr 2022 – mit 550 PS.

Fazit

Elektrische Sportwagen der M GmbH kommen, das ist sicher, wie das Amen in der Kirche und so sicher wie der CLAR-Unterbau. Aber 1.360 PS? Das ist ebenso absurd, wie die Nordschleifenzeit unter sieben Minuten, die bisher Supersportwagen in den Asphalt brannten.

Der BMW iM4 mit seinen 600 Gerüchte-PS passt da schon deutlich besser ins Leistungsgefüge der M-Sportwagen, die bisher eine klare Power-Hierachie für ihre Modelle hatten.