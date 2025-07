BMW M2 Track Day Package: Verschärftes Rundstrecken-Paket

Im kurzen Begleittext kündigt die M GmbH ein Trackday-Paket an, welches die Performance des Zweitürers weiter erhöhen soll. Auch wenn der Fokus auf der Rundstrecke liegt, soll das Paket mit voller Straßenzulassung kommen. Wann? BMW nennt hier das Jahr 2026, wird allerdings nicht konkreter. Auch bleibt offen, welche BMW M Performance Parts das Paket umfassen wird.

Neue Karosserieanbauteile

Die Teaserbilder zeigen ein an der Front und dem Heck getarntes Modell. Zu erkennen sind ein neuer Schürzenansatz am Bug sowie ein riesiger, aufgesetzter Flügel auf dem Heckdeckel. Weitere Details sind nicht auszumachen. Vermutlich dürfte es aber auch Upgrades für Komponenten unter dem Blechkleid wie Bremse und Fahrwerk geben. Mehr Leistung ist nicht zu erwarten. 480 PS müssen reichen. Ansonsten würde der M2 zu nah an dem erst kürzlich vorgestellten M2 CS heranrücken, der es auf 530 PS bringt und damit auf der Nordschleife rekordmäßig unterwegs war.