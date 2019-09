BMW M4 Edition M Heritage (2019) Sondermodell zum Karriereende

Kurz bevor die nächste Generation auf den Markt kommt, macht die M GmbH den M4 (F82) noch einmal schick: mit exklusiven Farben, eigenständigem Interieur und in limitierter Auflage.

Der neue BMW M4 dreht als Erlkönig-Coupé und -Cabrio schon fleißig Testrunden auf der Nordschleife. Das bedeutet nichts anderes, als dass es nicht mehr gar so lange dauern wird, bis das sportliche Topmodell der 4er-Reihe auf den Markt kommt. Irgendwann im Verlauf des Jahres 2020 wird es soweit sein. Und für den aktuellen M4 der Generation F82 heißt das: Sein Karriereende naht in Riesenschritten.

Auf weltweit 750 Exemplare limitiert

Für die M GmbH ist es die perfekte Gelegenheit, jetzt noch renditestarke Sondermodelle des Auslaufmodells aufzulegen. In diesem Kontext ist der neue M4 Edition M Heritage zu sehen, der beim kommenden DTM-Rennwochenende am Nürburgring enthüllt wird. Auf weltweit 750 Exemplare limitiert, wird das Auto zwischen November 2019 und April 2020 produziert: mit bekannter Technik, aber in exklusiven Farben und mit eigenständigem Interieur.

BMW Group Die Streifen im Karbon-Dach sind nicht aufgeklebt, sondern eingearbeitet.

Dass sich BMWs Garchinger Sport-Dependance die Lackierungen Laguna Seca Blau (hell), Velvet Blau Metallic (dunkel) und Imola Rot für das Sondermodell ausgesucht hat, kommt nicht von ungefähr: Es sind die Farben, die auch das Logo der M GmbH präsentiert. Sie finden sich auch in den Dächern der Sportcoupés. Allerdings nicht nur aufgeklebt, sondern aufwändig in das CFK-Gewebe eingearbeitet. Bei der Farbgebung der 20 Zoll großen, geschmiedeten und mit Mischbereifung bestückten Leichtmetallräder im Sternspeichen-Design sind sich die drei Varianten einig: Die Rundlinge erstrahlen in Orbit Grau.

Vollledersitze und Schriftzüge im Innenraum

Jedes Exemplar der BMW M4 Edition M Heritage verfügt über voll belederte M-Sitze im zweifarbigen Design, die im Bereich der Rückenlehnen Durchbrüche aufweisen. Ist das Auto blau, sind die Sitze in Silverstone/Schwarz mit Nähten in Türkis beziehungsweise Velvet Blau und Orange gehalten. Rote Coupés erhalten rot-schwarze Sitze mit gelben und roten Kontrastnähten. Die Karbon-Applikationen erhalten analog zum Dach die M-GmbH-Farben. An diversen Leisten sowie den Kopfstützen befinden sich außerdem Schriftzüge, die auf die Sonderversion und die Limitierung hinweisen.

BMW Group Vollledersitze mit Kontrastnähten sind im BMW M4 Edition M Heritage serienmäßig.

Technisch ändert sich beim Editionsmodell übrigens nichts. Der BMW M4 Edition M Heritage befindet sich also auf dem Stand des M4 mit dem aktuell serienmäßigen Competition-Paket. Der Reihensechser mit Twinturbo-Aufladung leistet demnach 450 PS, das Fahrwerk arbeitet mit elektronisch gesteuerten Dämpfern, DSC und Differenzial sind sportlicher abgestimmt und ein bisschen mehr Ausstattung ist auch an Bord.

Zu den Preisen des M4 Edition M Heritage äußert sich BMW bislang nicht. Der Basispreis des Standard-M4 beträgt aktuell 87.000 Euro.

Fazit

Neue Farben, ein anders arrangiertes Interieur und ein paar Schriftzüge: Ein bisschen mehr hätte die M GmbH dem aktuellen M4 kurz vor dessen Rente durchaus gönnen können. Dennoch dürfte die M Heritage-Edition zum gefragten Sammlerobjekt werden – der strengen Limitierung sei Dank.