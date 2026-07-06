BMW streicht Split-Heckklappe beim neuen X5 – Ergonomie oder Sparmaßnahme?

Die Split-Heckklappe war über Jahre ein Markenzeichen des BMW X5 . Beim neuen Modell ist damit Schluss. BMW-Manager Philip Koehn liefert die Begründung: "Jeder Durchschnittsmensch mit normaler Armlänge hat hier tatsächlich seine Mühe", zitiert Motor1.com den Verantwortlichen für die Luxusautos von BMW sowie Alpina und Rolls-Royce. Konkret: Beim Be- und vor allem beim Entladen des Kofferraums entstünden durch die zweiteilige Konstruktion ungünstige Greif- und Hebesituationen.

Neue Dachlinie erzwingt Kompromisse BMW nennt zusätzlich konstruktive Gründe. Die schwungvollere Dachlinie des neuen X5 verschiebt das obere Ende der Heckklappe nach unten – die Gesamthöhe nimmt ab. Im Gegenzug hat BMW die Breite der Ladeöffnung vergrößert. Die separate untere Klappe, die bislang eine besonders niedrige Ladekante ermöglichte, entfällt komplett.

Ob der Wegfall wirklich ein Vorteil ist, bleibt umstritten. In sozialen Netzwerken widersprechen einige Nutzer der BMW-Einschätzung und betonen gerade die Vorteile der Split-Heckklappe. Die praktische Relevanz hängt stark von persönlichen Gewohnheiten und Körpergröße ab. Wer häufig schwere Einzelteile wie Kinderwagen oder Transportboxen für Tiere bewegt, könnte die veränderte Handhabung als Nachteil empfinden. Nutzer, die vorwiegend breite, aber flache Lasten transportieren, profitieren dagegen von der größeren Ladeöffnung.

Rossen Gargolov Markenzeichen des bisherigen X5: Die geteilte Heckklappe ermöglichte eine besonders niedrige Ladekante. Beim neuen Modell entfällt sie komplett.



Design und Effizienz im Fokus Neben der Ergonomie strebt BMW eine "elegantere" Heckklappe an. Motor1.com verweist zudem auf mögliche wirtschaftliche und aerodynamische Gründe: Eine flachere Dachlinie hilft besonders bei elektrischen Varianten, die Reichweite zu optimieren – und reduziert konstruktive Komplexität.

Der neue X5 kommt Ende 2026 in den Handel, zunächst als Benziner, Plug-in-Hybrid und Elektroversion. 2028 folgt die Version iX5 Hydrogen mit Wasserstoffantrieb. Wer die zweiteilige Heckklappe schätzt, sollte vor dem Kauf unbedingt die neue Lösung beim Händler testen – etwa mit typischen Lasten wie Einkaufstaschen oder Kindersitzen. Nach derzeitigem Stand gibt es keine Ausstattungsvariante, in der die Teilklappe erhalten bleibt.