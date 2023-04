Basismodell BMW XM 50e Kleiner Motor im Riesen-SUV

Es mag vermessen klingen, einen Dreiliter-Sechszylinder als "kleinen Motor" zu bezeichnen. Doch in der Hülle des massigen BMW XM wirkt quasi alles klein, was nicht zwei, drei Superlative auf sich vereinen kann. Selbst ein Antrieb, wie er auch den ebenfalls wenig zurückhaltenden M760e befeuert. So, zumindest spekulieren das bereits einige Stimmen im Netz, könnte der Einstiegs-XM ausgestattet sein. Als Plug-in-Hybrid also, mit 145 kW (197 PS) Elektro-Power und einem 313 PS starken Reihensechser (Systemleistung 489 PS).

Hauptzutat für die gute Gerüchteküche: Ein Video, das BMW M auf Youtube veröffentlicht hat (es ist der Clip direkt über diesem Absatz). Darin präsentieren die Bayern den BMW XM 50e. Viele Daten zu dem leuchtend gelben Auto gibt es nicht. Einzig zu Beginn werden die elektrischen Verbrauchsangaben nach WLTP eingeblendet. 34 kWh sind es auf 100 Kilometer; die Reichweite ist mit 76 bis 84 Kilometern notiert.

Ob die Kunden das wollen?

Dass der Basis-XM etwas unter dem Radar eingeflogen wurde, ist wohl der jüngsten Neuvorstellung des Topmodells Label Red geschuldet. Wenig verwunderlich, dürften sich Kunden einer solchen Baureihe vermutlich doch mehr nach oben als nach unten orientieren. Sie wissen ja, wie das mit dem Kleckern und Klotzen ist.

Möglicherweise erfahren wir im Rahmen der Shanghai Auto Show Mitte April 2023 genauere Daten. Dort zumindest wird der oben genannte Label Red ausgestellt sein (siehe auch in unserer Fotoshow) und vielleicht fegt BMW ja noch ein Eckchen des Messestands für den kleinen Bruder aus.

Fazit

BMW M bringt mit dem großen SUV XM das erste selbst konstruierte Modell seit dem M1. Neben den kraftstrotzenden V8-Varianten soll es auch eine Einstiegsversion mit der Modellbezeichnung XM 50e geben. Die könnte den Antriebsstrang aus dem M760e erhalten, also ein Sechszylinder-PHEV mit 489 PS Systemleistung sein. Genaue Angaben macht BMW bislang allerdings nicht.