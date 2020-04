Bugatti Hyper Truck Ist das die zweite Baureihe?

Das dachte sich Prathysh Devadas auch und schuf kurzerhand den ultimativen Bugatti-Lkw für die Zukunft. Dabei legt der indische Designer, der im chinesischen Wuhan als "Senior Interior Designer" bei Dongfeng Motors arbeitet, den Fokus stark auf das stilbildende Element des Supersportwagenbauers. Die Bugatti C-Linie stellt er so in den Vordergrund, dass sie das Führerhaus umspannt – ähnlich wie sie bei den Supersportwagen die Seitenlinie prägt. Der Fahrer arbeitet in einer in dem "C" scheinbar schwebenden gläsernen Kanzel.

Bugatti Hyper-Truck mit Mega-Hufeisen

Auch hier bedient sich Devadas eines weiteren Bugatti-Elements: des Hufeisens. Das prangt an der niedrigen Sportwagenfront nicht ganz so prominent wie an der Lkw-Kanzel. Hier nimmt es nämlich die gesamte Front ein, reicht dreidimensional mit einem chromfarbenen Rand in die Seiten und beherbergt am unteren Rand noch die Initialen "EB" von Ettore Bugatti. Ganz von vorne betrachtet wirkt der Bugatti Hyper Truck extrem schmal und aerodynamisch. Das Heck mit seiner Ladeklappe ist ebenfalls chromumrandet und verfügt über senkrecht stehende LED-Lichter.

Prathyush Devadas Die Front zeigt sich mit dem riesigen Hufeisen.

Der Sattelzug "Made in Molsheim" ist komplett in einen Karosseriekörper integriert und weist eine stromlinienfömige Form auf. Der Zug steht auf insgesamt acht Rädern an vier Achsen und lässt in der Mitte Platz für eine starke Einbuchtung. Hier bringt der Designer die Batterien für den Elektro-Antriebsstrang unter.

Fazit

Da Bugatti ja bereits seit Jahren nach einer zweiten elektrifizierten Baureihe sucht – SUV und Limousine sind schon ausgeschlossen –, wäre der Bugatti-Truck doch eine Alternative.