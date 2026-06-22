Cape Advanced Vehicles GT40: Macht auf Ford mit Herz von Audi

Cape Advanced Vehicles (CAV) mit Sitz in Südafrika baut bereits seit fast 30 Jahren Replika-Modelle des legendären Ford GT40. Diese blieben bislang eng am historischen Vorbild und fanden so schon über 220 Abnehmer.

Mit dem GT Mk II hat CAV versucht, den GT40-Spirit in die Moderne zu übertragen. Entsprechend trägt der GT Mk II viel Inspiration vom GT40, bringt aber auch viele Neuerungen mit. Bereits das Design wirkt viel organischer und rundlicher als das Original. Zudem hat der Mk II deutlich in den Dimensionen zugelegt – das schafft Platz für die beiden Passagiere und erlaubt tatsächlich auch einen Stauraum für Gepäck, solange es klein ist.

Chassis und Antrieb von Audi Zur Technik hält sich CAV bislang stark bedeckt. Das Chassis soll von einem bestehenden Fahrzeug stammen und überwiegend aus Aluminium und ein wenig Carbon gefertigt sein. Der Kabinenzuschnitt deutet auf einen Audi R8 der zweiten Modellgeneration hin. Dazu passt auch der verbaute Antriebsstrang. CAV nennt einen von Audi stammenden V8 mit vermutlich 4,2 Liter Hubraum, der gleich mit zwei Kompressoren aufgepeppt wird. Die Leistung wird mit 800 PS und 880 Nm beziffert. Damit soll der nur 1.350 Kilogramm schwere Zweisitzer in 3,0 Sekunden auf Tempo 100 spurten und eine Höchstgeschwindigkeit von über 330 km/h erreichen können.

Allradantrieb wird von der Audi-Basis übernommen. Beim Getriebe bietet CAV gleich drei Optionen. Standard ist ein halbautomatisches Sechsgang-Getriebe. Auf Wunsch kann aber auch ein Doppelkupplungsgetriebe oder sogar eine manuelle Sechsgang-Schaltung verbaut werden. Upgrades der Audi-Plattform gibt es auch beim Fahrwerk und der Bremsanlage. Voll einstellbare Federbeine von KW optimieren die Straßenlage. Reichlich Bremspower liefern Brembo-Stopper mit Achtkolben- und Vierkolbenzangen. Gegen Aufpreis wandert eine Carbon-Keramik-Bremsanlage in die Radhäuser.

Preise für den Mk II, der passend zum 60. Geburtstag des legendären Le Mans-Dreifachsiegs von Ford 1966 vorgestellt wurde, nennt CAV noch nicht. Gebaut werden sollen nur 40 Exemplare. Vielleicht werden aber auch mehr daraus, denn der neue Mk II soll den bisherigen GT, der als originalgetreue Replik des GT40 angelegt war, ablösen.