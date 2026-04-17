Der chinesische Autobauer Chery treibt seine globale Expansion weiter voran. Und zwar auch mit seiner Nutzfahrzeugtochter Chery Commercial Vehicle (CCV). Mit dem Messeauftritt auf der CV Show vom 21. bis 23. April im National Exhibition Centre im britischen Birmingham starten die Chinesen die neue, auf Europa ausgerichtete Nutzfahrzeugmarke Delivan.Marktstart schon in 2027Unter diesem Label sollen erste Fahrzeugkonzepte gezeigt werden, die einen ersten Einblick in die Produkt-, Technologie- und Designausrichtung des Unternehmens geben. Starten wollen die Chinesen mit ihren Transportern auf dem europäischen Markt bereits im Jahr 2027.Kommen sollen effiziente, vernetzte und elektrifizierte Nutzfahrzeuge, die mit einer intelligenten Logistik gepaart werden. Konkreter werden die Chinesen zu ihren Produkten bislang nicht. Zu erwarten sind allerdings klassische Transporter in den Klassen bis 2,8 und 3,5 Tonnen, vermutlich mit Hybrid- und Elektroantrieben. Dazu verschiedene Karosserievarianten vom Kasten bis zur Pritsche.\n\t\t\t,\n\t\t