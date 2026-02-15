Chevrolet Corvette Z06 Bathurst 12 Hour Specialty Edition: Die ist nur für die da unten

Beim 12-Stunden-Langstreckenrennen Mitte Februar 2026 auf dem Mount Panorama-Kurs im australischen Bathurst startet GM erstmals mit der neuen Corvette GT3.R. Um diese Premiere zu würdigen, legt GM ein spezielles Sondermodell der Corvette Z06 auf. Von der Chevrolet Corvette Z06 Bathurst 12 Hour Specialty Edition werden nur 12 Exemplare aufgelegt.

Diese Z06 ist extrem exklusiv Zudem wird das extrem limitierte Sondermodell die einzige Möglichkeit sein, eine Z06 aus dem Modelljahr 2026 in Neuseeland und Australien zu erwerben, denn weitere Fahrtzeuge sollen nicht angeboten werden, was das Sondermodell noch exklusiver macht.

Gefertigt werden die 12 rechtsgelenkten Fahrzeuge der Sonderedition von GM Specialty Vehicles (GMSV) in Australien. Jedes Fahrzeug erhält eine individuelle Nummerierung und kann zudem hochgradig individualisiert werden.

Die Basis für das Sondermodell liefert das rennstreckenorientierte 3LZ Coupé, welches bislang nicht in Australien angeboten wird, mit Z07 Performance Package. Zur Sonderausstattung der Bathurst 12 Hour Specialty Edition zählen eine Lackierung im Switchblade Silver sowie ein Aeropaket aus Carbon. Sogar das Dach wird aus diesem leichten Verbundwerkstoff gefertigt. Die geschmiedeten 20 und 21 Zoll großen Leichtmetallfelgen tragen ein spezielles Spider-Design. Die Nabenkappen veredeln Corvette Racing "Jake"-Logos. Mit exklusiver blauer Lackierung treten die Bremssättel an. Ein weiteres Jake C8.R-Grafikpaket ziert die Motorhaube und die Heckschürze. Hinzu kommt ein exklusiver Bathurst 12-Stunden-Streckenaufkleber auf den hinteren Radläufen.

Aufgewerteter Innenraum Die Bathurst 12 Hour Specialty Edition bietet aber auch zusätzliche innere Werte. Den Motorraum peppt eine zusätzliche Beleuchtung sowie ein Optikpaket auf. Im Cockpit dürfen sich Käufer über eine blau-schwarze Nappa-Lederausstattung, blau gehaltene Sicherheitsgurte sowie exklusiv gestaltete Zierleisten freuen. Eine Sondermodellplakette mit fortlaufender Seriennummer rundet zusammen mit einem Corvette Racing-Merchandise-Paket das Angebot ab.

Preise für das Editionsmodell nennt GM noch nicht. Aber bereits eine Standard Z06 3LZ kostet Down-Under wenigstens umgerechnet 201.000 Euro.