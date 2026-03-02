Citroën C5 Aircross: Euro 7 bringt mehr PHEV-Power

Der französische Autobauer Citroën verpasst dem C5 Aircross Plug-in-Hybrid einen auf 55 Liter vergrößerten Kraftstofftank und eine optimierte Betriebsstrategie. Beide Punkte sollen dafür sorgen, dass der Verbrauch selbst bei entladener Batterie niedrig bleibt und zugleich die Leistungsentfaltung verbessert wurde.

Leistung steigt, Technik bleibt Zudem legt der PHV ab sofort in der Systemleistung deutlich zu. Mit Blick auf das künftige Euro-7-Prüfverfahren passen die Franzosen die offizielle Leistungsangabe an: Statt bislang 143 kW (195 PS) werden künftig 166 kW (225 PS) ausgewiesen. Der Leistungssprung beträgt damit 30 PS. Technische Änderungen am Antrieb sind damit allerdings nicht verbunden. Vielmehr betont Citroën, dass die Nennleistung damit stärker der tatsächlichen Performance entspricht. Bislang war der PHEV aus Sicht des Herstellers unterbewertet.

Der C5 Aircross Plug-in-Hybrid kombiniert einen 1,6-Liter-Turbobenziner mit 150 PS und einen Elektromotor mit 92 kW (125 PS), der in das neue 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe eDCS integriert ist.

Je nach Fahrsituation arbeiten beide Motoren zusammen oder getrennt. Drei Fahrmodi stehen zur Wahl: Hybrid, Elektro und Sport. Mit der 21,5 kWh (17,8 kWh netto nutzbar) großen Batterie sind rein elektrisch bis zu 81 Kilometer möglich. Die Gesamtreichweite des PHEV gibt Citroën mit dem neuen größeren Tank mit bis zu 1.100 Kilometer an.

Zu haben ist der Citroën C5 Aircross aktuell (März 2026) zu Aktionspreisen ab 38.990 Euro.