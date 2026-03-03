CMF‑A+ erklärt: Wie die Renault-Nissan-Plattform günstige Autos ermöglicht

Die CMF-A+-Plattform ist eine Weiterentwicklung der ursprünglichen CMF-A-Architektur, die speziell für kostengünstige Kleinwagen entwickelt wurde. Sie besteht aus fünf modularen Komponenten: Motorraum, Cockpit, vorderer Unterboden, hinterer Unterboden und Elektrik. Diese Module können flexibel kombiniert werden, um verschiedene Fahrzeugtypen zu realisieren. Dadurch wird nicht nur die Produktion vereinfacht, sondern auch die Kosten erheblich gesenkt.

Ein Beispiel für die Effizienz dieser Plattform ist der Nissan Gravite. Mit einer Länge von knapp vier Metern und einem Gewicht von nur 950 Kilogramm bietet er Platz für bis zu sieben Personen. Die Plattform ermöglicht es, bestehende Komponenten wie Motoren und Elektronik aus anderen Modellen zu übernehmen, was die Entwicklungskosten weiter reduziert.

Technische Highlights des Nissan Gravite Der Gravite nutzt einen 1,0-Liter-Dreizylinder-Saugbenziner mit 72 PS, der auf der CMF-A+-Plattform optimiert wurde. Mit einem Verbrauch von nur 5,1 Litern pro 100 Kilometer ist er nicht nur sparsam, sondern auch umweltfreundlich. Die Plattform erlaubt zudem die Integration moderner Technologien wie LED-Scheinwerfer, ein digitales Kombiinstrument und ein Acht-Zoll-Touchscreen mit Smartphone-Integration.

Vergleich mit anderen Plattformen Im Vergleich zu anderen modularen Plattformen wie der MQB von Volkswagen zeigt die CMF-A+ ihre Stärken vor allem im Bereich der Kostenreduktion. Während die MQB-Plattform auf größere und teurere Fahrzeuge abzielt, konzentriert sich die CMF-A+ auf den unteren Preissektor. Dies macht sie ideal für Märkte wie Indien, wo der Preis oft das entscheidende Kaufkriterium ist.

Vorteile für den Endverbraucher Für die Käufer bedeutet die CMF-A+-Plattform nicht nur einen günstigen Einstiegspreis, sondern auch niedrige Betriebskosten. Die modulare Bauweise sorgt für eine hohe Verfügbarkeit von Ersatzteilen und eine einfache Wartung.

Zudem bietet der Gravite trotz seines niedrigen Preises eine umfangreiche Sicherheitsausstattung, darunter sechs Airbags und ein elektronisches Stabilitätsprogramm.

Zukunftsperspektiven Die CMF-A+-Plattform wird auch in Zukunft eine wichtige Rolle in der Strategie der Renault-Nissan-Mitsubishi-Allianz spielen. Geplant sind weitere Modelle, die auf dieser Architektur basieren, darunter auch Elektrofahrzeuge. Mit der zunehmenden Nachfrage nach erschwinglichen und umweltfreundlichen Fahrzeugen könnte die CMF-A+ zu einem globalen Erfolg werden.