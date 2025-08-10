Corvette ZR1X Quail Silver Limited Edition: Für Sammler in Silber

"The Quail" ist die wohl exklusivste Auto-Show des Jahres und ein Highlight der Monterey Car Week in Kalifornien. Chevrolet nutzt das Umfeld auf dem Golfplatz um das Sondermodell Corvette ZR1X Quail Silver Limited Edition vorzustellen. Das ist als Sammlerstück gedacht und entsprechend exklusiv ausgestattet.

Besondere Farben außen und innen Die silberne Lackierung in der Außenfarbe Blade Silver Matte wurde von der Außenfarbe Inca Silver inspiriert, die von 1957 bis 1959 für die C1 Corvette angeboten wurde. Das Interieur der ZR1X Quail Silver Limited Edition ist in den Farben Sky Cool und Medium Ash Gray mit Habanero-Akzenten gehalten – ein neues Farbschema, das für alle Corvette-Modelle des Modelljahres 2026 verfügbar ist. Darüber hinaus tragen die Editions-Modelle orange lackierte Bremssättel, schwarze Auspuffblenden und Carbon-Flash-lackierte Außenspiegel.

Abgerundet wird die Ausstattung durch eine "Limited Edition"-Plakette mit fortlaufender Seriennummer auf der Mittelkonsole im Innenraum.