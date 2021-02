Cupra Formentor VZ5 400-Fünfzylinder-PS im SUV-Coupé

Die Seat-Tochter Cupra arbeitet an einem extra-scharfen Formentor. Dazu darf der Audi-Fünfzylinder erstmals in einen Konzernbruder wandern. Premiere feiert der Cupra Formentor VZ5 am 22. Februar 2021.

Der famose 2,5-Liter-Fünfzylinder-Turbobenziner blieb bislang im VW-Konzern ausschließlich einigen ausgewählten Audi-Modellen vorbehalten. VW war dran, den Fünfender in den Golf R der Generation 8 zu verpflanzen. Sogar Versuchsträger waren bereits auf der Nürburgring-Nordschleife damit unterwegs. Letztlich scheiterte der Fünfzylinder-Golf aber am Veto aus Ingolstadt.

400 PS im Formentor VZ5

Nun ist der Seat-Tochter Cupra jener Coup gelungen, an dem VW gescheitert ist. Die Spanier erhalten den Fünfzylinder. Und der sitzt in einem neuen Top-Modell für die Formentor-Baureihe. Das wird den Beinamen VZ5 tragen und feiert am 22. Februar 2021 seine Weltpremiere – dem tag, an dem die Seat-Tochter ihren dritten Geburtstag feiert.

Bislang ist hier bei 310 PS aus dem bekannten Zweiliter-Vierzylinder-Turbobenziner Schluss. Der Turbo-Fünzylinder leistet in diversen Audi-Modellen 400 PS – mithin 90 PS mehr. Das maximale Drehmoment liegt bei 480 Nm.

Rossen Gargolov Der Audi-Fünfzylinder geht fremd.

Audi kombiniert den 2,5-Liter mit einem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe und Allradantrieb. In dieser Konfiguration dürfte der Fünfzylinder auch im Cupra Formentor durchstarten. Damit dürfte auch das SUV-Coupé locker abgeregelt 250 km/h schnell sein. Audi gibt optional sogar bis zu 280 km/h frei. Der Null-Hundert-Sprint dürfte in 4,5 Sekunden abgehakt sein. Die Traktion an der Hinterachse optimiert das Sperrdifferenzial aus dem Tiguan R.

Neue Schürzen und Spezial-Auspuff

Stefan Baldauf Spezial-Auspuff für den Fünfzylinder.

Optisch bleibt auch die Fünfzylinder-Version der Formentor-Linienführung weitestgehend treu. Die Frontschürze wird auf einen höheren Luftdurchsatz getrimmt. Markant ist zudem die neue Abgasanlage, die in der Heckschürze je Seite zwei Endrohre schräg übereinander anordnet. Dar Fünfzylinder soll nicht nur optisch zu erkennen sein, er soll auch akustisch punkten. Hinter den größeren Leichtmetallfelgen stemmt sich eine verstärkte Bremsanlage gegen die gewachsenen Fahrleistungen.

Der 310-PS-Formentor startet ab rund 44.000 Euro, der Fünfender dürfte fast an der 60.000-Euro-Marke kratzen.

Fazit

Seat überzeugt offensichtlich Audi und nutzt für den MQB-Baukasten das Potenzial des Fünfzylinders, der bislang anderen Konzernmarken verwehrt geblieben war. Der Formentor VZ5 wird so zum direkten Gegner des RS Q3 Sportback und zur absoluten Speerspitze des Cupra-Angebots.