Cupra Tribe Editions: Mit Sonderlook und Öko-Touch

Die spanische Seat-Tochter Cupra legt die Modelle Leon (in beiden Karosserievarianten), Formentor und Terramar als Tribe Editions auf. Die neuen Sondermodelle sollen Umweltbewusstsein mit einem Anspruch an eine besondere Optik verbinden.

Exklusive Matt-Lackierungen Aufgewertet wird das Exterieur der neuen Tribe Editions durch eine exklusive Farbpalette. Lackiert werden die Sondermodelle in Century Bronze Matt (exklusiv für den Terramar), in Magnetic Tech Matt (exklusiv für den Leon und den Formentor), in Midnight Black sowie in der neuen Farbe Manganese Matt, die für alle Tribe Editions verfügbar ist. Hinzu kommen dunkel verchromte Cupra-Logos an Front und Heck sowie ein entsprechender Schriftzug an der Karosserie.

Ein weiteres Highlight der Tribe Editions sind die exklusiv gestalteten Leichtmetallfelgen in der neuen Farbe Sulphur Green. Auf den Leon-Modellen werden die im 19-Zoll-Format montiert. Auch die Sonderfelge auf dem Formentor misst 19 Zoll im Durchmesser. Der Terramar wird mit einer augenfälligen 20-Zoll-Option bestückt. Für den Nachhaltigkeitsanspruch bestehen alle Felgen unter anderem aus 20 Prozent recyceltem Material. Auch die vorderen Stoßfänger bestehen zu 20 Prozent aus Recycling-Material.

Recycling-Spots im Interieur Nachhaltigkeit bestimmt auch die Innenraumaufwertung. Die Mittelkonsole und die Luftdüsen sind mit einer neuen Lackierung in Sulphur Green versehen, die zu 15 Prozent aus biobasierten Materialien besteht. Die Kunststoffteile der Innenausstattung bestehen ebenfalls zu 30 Prozent aus recycelten Materialien. Hinzu kommen neue Sitzbezüge für die Sportsitze, die in additiver Fertigung und mit 3D-Stricktechnologie entstehen. Die Stoffe im mittleren Bereich der Vorder- und Rücksitze bestehen dabei zu 100 Prozent aus recyceltem Material.