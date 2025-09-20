D Zug DZ12: Lettisches Hypercar kopiert Porsche-Legende

Die beiden US-Amerikaner Justin Broughton und Peter Koch sind schon lange dem Porsche-Virus verfallen. Mit ihrer Firma D Zug entwickelten und fertigten sie seit 2010 Spezialteile für luftgekühlte Porsche-Modelle. 2024 wurde das Unternehmen verkauft und D Zug Automobili gegründet. Unter dem neuen Label mit Sitz in Lettland arbeiten beide seit 2019 am Hypersportwagen DZ12.

917-Optik in Carbon Jetzt wurden erste Details und Bilder zum DZ12 veröffentlicht. Geboten wird ein Sportwagen, der bei der Optik und dem Antriebskonzept ganz eindeutig mehr als nur Anleihen beim legendären Porsche-Langstreckenrennwagen 917 nimmt.

Dessen Design wurde auf noch mehr Abtrieb bei dennoch reduziertem Luftwiderstand getrimmt. Natürlich setzt D Zug beim Werkstoff auf Kohlefaserlaminat. Darunter steckt ein Gitterrohrrahmen mit einer integrierten Carbon-Passagierzelle. Das Fahrwerk setzt auf voll einstellbare Federelemente, verzögert wird mit Carbon-Keramik-Stoppern.

Luftgekühlter 12-Zylinder-Boxer im Heck Der Antrieb klingt schwer nach Porsche, wurde aber komplett selbst von D Zug entwickelt. Im Heck des DZ12 sitzt ein sechs Liter großer Boxermotor, dessen zwölf Zylinder ausschließlich per Luft und Öl gekühlt werden. Charakteristisch dafür ist das Gebläse, das oben auf dem Motor zwischen den offenen Ansaugtrichtern sitzt. Der Motorblock aus Aluminium wird aus dem Vollen gefräst, die Kurbelwelle wird geschmiedet. D Zug verspricht eine Maximaldrehzahl von 9.000 Touren. Leistungsdaten für den Saugmotor werden bislang nicht genannt. Die Abgase entweichen über eine Inconel-Abgasanlage.

Die Kraftübertragung auf die Hinterräder übernimmt eine manuelle Sechsgang-Schaltung.