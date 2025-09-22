Dacia Duster Pick-up: Die Pritsche ist niedlich

Den Dacia Duster als Pick-up hatten wir schon einmal. Jetzt startet der Erfolgs-SUV in seiner Heimat in einer neuen Pick-up-Variante. Die Konfiguration weicht allerdings deutlich von der bisherigen Auslegung ab.

SUV-Kabine und Mini-Pritsche Der neue Duster Pick-up, der nach der N1-Klassifizierung für Nutzfahrzeuge ausgelegt ist, baut auf der neuesten Auflage des Duster auf und behält auch dessen Außenabmessungen. Da der Pick-up von der Schnauze bis zur C-Säule der SUV-Version entspricht, bleibt das komplette Passagierabteil quasi als Doppelkabine erhalten. Eine große Mittelkonsole im Fond macht den Pick-up allerdings zum reinen Viersitzer. Die komplette Heckklappe entfällt, die C-Säule wird schmaler, aber verstärkt. Hinter den Rücksitzen wird eine Außenwand mit Heckscheibe eingezogen. Den neuen Heckabschluss bildet eine unten angeschlagene Klappe, die sich zwischen den serienmäßigen Heckleuchten aufspannt. Aus dem ehemaligen Kofferraum wird eine Ladefläche mit einer Nutzfläche von 1.050 mm x 1.000 mm. Zur Sicherung des Transportguts sind zwei seitliche Metallschienen mit vier Verankerungsösen vorgesehen. Die Nutzlast wird mit 430 Kilogramm angegeben.

Zwei Antriebsvarianten Angeboten wird der Duster Pick-up in den Ausstattungsvarianten Expression, Extreme und Journey sowie in sieben verschiedenen Farben (Sandstein, Lichen Kaki, Terrakottabraun, Gletscherweiß, Schiefergrau, Perlschwarz und Zederngrün). Beim Antrieb können Kunden zwischen dem Hybrid 140 mit Vorderradantrieb oder dem Mildhybrid 130 mit Allradantrieb wählen. Die Sicherheitsausstattung übernimmt der Pick-up komplett von der SUV-Variante.

Marktstart und Preise Zu haben ist der neue Dacia Pick-up ausschließlich in Rumänien. Dort starten die Preise ab 25.983 Euro zuzüglich Steuern. Bestellt werden kann ab sofort. Der Duster als SUV startet in Rumänien in Hybrid 140-Variante aktuell (Stand 09/2025) ab 22.950 Euro (inkl. Steuer) und in der Mild-Hybrid-Allradvariante ab 22.550 Euro (inkl. Steuer).