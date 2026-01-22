Der Veyron, den es nie gab: Bugatti F.K.P. Hommage

Mit dem F.K.P. Hommage greift Bugatti diese Phase der Markteinführung des legendären Veyron vor 20 Jahren auf. Das Fahrzeug ist als Einzelstück im Rahmen des Programme Solitaire entstanden und orientiert sich gestalterisch klar am Veyron, ohne diesen eins zu eins zu kopieren. Der Bugatti Veyron markierte zu Beginn der 2000er-Jahre einen Wendepunkt im Supersportwagenbau. Leistung, Höchstgeschwindigkeit und Alltagstauglichkeit erreichten ein Niveau, das zuvor als technisch kaum realisierbar galt. FKP steht beim neuen Sondermodell für Ferdinand Karl Piëch, der mit der Realisierung des Veyron eine neue Hypercar-Ära eingeläutet hat.

Unter der Karosserie arbeitet Bugattis 8,0-Liter-W16 mit vier Turboladern in seiner stärksten Ausbaustufe. Der Motor leistet 1.600 PS und stammt aus dem Chiron Super Sport. Das Aggregat ist an ein verstärktes Doppelkupplungsgetriebe gekoppelt, überarbeitete Kühl- und Thermomanagementsysteme sorgen für einen gesunden Temperaturhaushalt. Damit nutzen die Ingenieure beim F.K.P. Hommage die technisch höchste Entwicklungsstufe des W16, bevor Bugatti diesen Antrieb endgültig ablöst.

Dezente Anpassungen am Exterieur Obwohl die Silhouette an den Veyron erinnert, haben die Designer die Karosserie vollständig neu ausgearbeitet und beispielsweise den Kühlergrill leicht geändert. Größere Lufteinlässe versorgen den epochalen Motor und die Radgrößen sind jetzt 20 Zoll vorn und 21 Zoll hinten.

Im Innenraum trennt sich der F.K.P. Hommage stärker von bisherigen W16-Modellen. Ein rundes Lenkrad greift das Layout des Veyron auf, während Mittelkonsole und Tunnel aus massiv gefrästem Aluminium bestehen. Ausgestattet ist das Interieur mit neu entwickelten Stoffen, die Bugatti erstmals beim Tourbillon eingeführt hat. Auf Wunsch des Kunden ist eine mechanische Armbanduhr von Audemars Piguet fest in das Armaturenbrett integriert.

Bugatti Der Grill und die Frontlichter des F.K.P. Hommage (vorn) unterschieden sich deutlich zu den entsprechenden Bauteilen des Veyron von vor 20 Jahren.



Programme Solitaire als Rahmen Der F.K.P. Hommage ist das zweite Fahrzeug des Programme Solitaire – und das erste im Jahr 2026. Bugatti realisiert im Rahmen des Programms zwei Einzelstücke pro Jahr, die vollständig nach Kundenwunsch entwickelt werden – 50 Prozent der Produktion für 2026 sind mit dem F.K.P. Hommage also bereits im Januar erledigt. 2025 hat Bugatti mit dem Brouillard das erste Modell aus diesem Individualisierungs-Programm vorgestellt.