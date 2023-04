Dodge Challenger SRT Demon 170 Ausstattung Das sollt ihr nicht bestellen!

Mit Superlativen geizen sie bei Dodge nicht, wenn es um den Challenger SRT Demon 170 geht. Das Musclecar markiert das Ende einer fulminanten PS-Party bestehend aus sieben Sondermodellen, die den Abschied vom Verbrennungsmotor zelebrieren. Wer nicht regelmäßig in Supersportwagen über abgesperrte Pisten bügelt, kann sich vermutlich nur entfernt vorstellen, welche Kräfte bei einem US-Standardsprint (null auf 60 mp/h, bzw. 96 km/h) wirken müssen, wenn der in 1,66 Sekunden abgehandelt wird. Mehr als 2g pressen die Insassen dabei ins Polster. Betankt mit E85-Sprit bringt es das brachiale Gefährt auf 1.040 PS und maximal 1.281 Newtonmeter Drehmoment.

Und da liegt genau der Knackpunkt. Buchstäblich. Denn nicht nur der Mensch, sondern auch die Maschine werden bei derlei Beschleunigungs-Orgien belastet. Da passt es überhaupt nicht ins Konzept, wenn die Kunden Sonderausstattungen bestellen, die eine Reduktion der Steifigkeit mit sich bringen. Zum Beispiel das Sonnendach. Gegenüber dem Online-Magazin Motor 1 erklärte ein Sprecher der Marke, das elektrische Glas-Schiebedach stehe dem Ethos des Autos entgegen. Aber man wolle es trotzdem für all diejenigen anbieten, die es unbedingt haben möchten.

Bremsfallschirm statt Schiebedach

Damit die Zahl jener Kunden möglichst gering bleibt, hat sich Dodge dazu entschlossen, das Extra mit 9.995 Dollar (9.160 Euro) einzupreisen. Regulär kostet das Dach bei jedem anderen Challenger-Modell nur 1.295 Dollar (1.187 Euro). Ein Abwehrpreis also, um der Kundschaft diese Idee auszutreiben. Es gibt ohnehin andere Ausstattungsmerkmale, die besser zu einem Musclecar dieser Leistungsklasse passen, wie etwa ein Überrollkäfig oder ein Bremsfallschirm. Insgesamt baut Dodge den Challenger SRT Demon 170 nur 3.300 Mal und keines der Exemplare ist für den europäischen Markt bestimmt. Sehen Sie es also positiv: Die Frage, ob ein Schiebedach rund 10.000 Dollar wert sein kann, müssen Sie sich überhaupt nicht stellen.

Dodge Da hebt er die Vorderbeinchen: Den US-Sprint von null auf 96 km/h schafft der Demon 170 in nur 1,66 Sekunden.

Das gilt aber nicht für alle Modelle das "Last Call"-Sonderserie. Fünf davon will Dodge tatsächlich auch in Europa anbieten. Welche das sind und was sie auszeichnet, erfahren Sie in DIESEM ARTIKEL. Sollten Sie stattdessen lieber dem Topmodell der Serie nachtrauern wollen, finden Sie dieses in unserer Fotoshow oben im Artikel.

Fazit

Dodge will den Käufern des Challenger SRT Demon 170 das Schiebedach madig machen. Damit niemand das Extra bestellt, das aus Sicht des Herstellers nicht zum Fahrzeug passt, preisen es die Amerikaner einfach mit rund 10.000 Dollar ein. Ob es nicht einfacher gewesen wäre, die Option gar nicht erst anzubieten? Vielleicht. Aber dann würden wir jetzt ja nicht darüber sprechen.