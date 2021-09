Donkervoort D8 GTO Individual Series Bitte eskalieren Sie völlig

Extrem detaillierte Individualisierungsprogramme sind wir von Marken wie Bugatti oder Rolls-Royce gewohnt. Sobald es entweder heißt "Preis auf Anfrage" oder über Kosten gleich gar nicht gesprochen wird, ist in der Nobelauto-Szene so gut wie alles möglich. Die niederländische Marke Donkervoort macht nun einen Vorstoß im preislich gesetzteren Segment. Nun ja, so ein D8 GTO aus der Individual Series fängt noch immer bei rund 163.000 Euro netto an, aber verglichen mit den oben genannten, ist er damit fast schon "gut bürgerlich".

Ziel der Individual Series ist es aber, so ganz und gar nicht bürgerlich zu sein. Stattdessen bieten die Niederländer ihren Kunden die Möglichkeit, das Auto von Grund auf nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten. Sie planen den Einsatz auf der Rennstrecke? Dann entwerfen Sie sich doch noch einen maßgeschneiderten Rennanzug nebst Helm. Oder doch lieber die Landstraßen-Tour am Wochenende? Dann gäbe es da noch die Möglichkeit, passende Gepäckstücke und Freizeitkleidung zu gestalten. Nicht, dass Sie nun glauben, wir bewegen uns hier ausschließlich im Zubehörprogramm. Das ist lediglich als Bonus zu verstehen.

Farbe, Muster, Material

Das Auto selbst bietet natürlich jede Menge Möglichkeiten für persönliche Einflussnahme. Die offensichtlichste davon ist wohl die Lackierung, doch sie können sich nicht einfach nur die Farbe aussuchen. Sie können auch komplett auf den Lack verzichten, oder drei Schichten auftragen lassen. Oder verschiedene Farben. Oder gleich selbst einen Ton kreieren. Ähnliches gilt für das Interieur: Die Sitze lassen sich in jeder Farbe, in jedem Material und in jedem Muster bestellen. Egal ob komfortabel mit Sitzheizung oder hart geschalt aus Karbon.

Donkervoort Innen gilt wie außen: So gut wie jeder Look lässt sich umsetzen.

Neben der ästhetischen Mitbestimmung sind Sie auch in Sachen Dynamik gefragt. Radeinstellungen, Bremskonfigurationen, Fahrwerksabstimmung – alles wird bei Bedarf nach Ihren Vorstellungen angepasst. Für den Schub sorgt der 2,5-Liter-Fünfzylinder von Audi – jedoch nicht in seiner ursprünglichen Form. Zusammen mit Abt Sportsline hebt Donkervoort die Leistung auf 435 PS und 570 Newtonmeter Drehmoment. Sollten Sie diese Leistungswerte zu einem aggressiveren Rennsport-Look animieren, können Sie auch die mit Kühlöffnungen versehene Haube des Modells JD70 anbringen lassen. Der Power steht übrigens ein relativ moderater Verbrauch von acht Litern Sprit pro 100 Kilometer (WLTP) gegenüber.

Umfrage 54 Mal abgestimmt Sind ausgefallene Autos wie der Donkervoort für Sie eine Alternative zu herkömmlichen Sportwagen? Na klar. Diese Autos haben einen klaren Fokus. Das ist mir zu extrem. Ich will mein Auto vielseitiger nutzen. mehr lesen

Fazit

Die vielfältigen Optionen zur Individualisierung sind neu für Donkervoort. Bislang haben die Niederländer ihre Fahrzeuge in vordefinierten Konfigurationen angeboten. Bei einem Auto wie dem D8 GTO kann man allerdings davon ausgehen, dass sein Besitzer einen vergleichsweise ausgefallenen Geschmack hat. Dazu passt dann auch die Möglichkeit, tiefer in den Gestaltungsprozess einzugreifen.