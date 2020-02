Neuer Hyundai i20 (2020) Kleinwagen kommt mit bis zu 204 PS

Hyundai bringt nach dem Facelift des i20 im vergangenen Jahr die dritte Generation des Kleinwagens 2020 an den Start. Hyundai veröffentlicht nun zwei Designzeichnungen vom i20 und unser Erlkönig-Jäger hat das Modell bei Wintertests frisch erwischt.

Der neue Hyundai i20 basiert auf der gleichen, aber modifizierten Plattform des aktuellen Modells, soll jedoch in Sachen Handling deutlich verbessert im Lauf des Jahres 2020 an den Start gehen. Unter der Haube bleibt technisch alles beim Alten. Die Motoren-Range reicht vom 1,0-Liter T-GDI mit 100 und 120 PS bis hin zum einem 1,2 Liter-Benziner mit 75 PS sowie 84 PS Leistung. Gekoppelt sind die Motoren mit Fünf- bzw. Sechs-Gang-Schaltgetrieben oder dem DCT-Doppelkupplungsgetriebe mit sieben Stufen. In Sachen Verbrauch und Emissionen werden die Aggregate optimiert.

„Sensuous Sportiness“ – übersetzt „sinnliche Sportlichkeit“ – nennt Hyundai seine neue Designsprache, die am i20 erstmals zu sehen sehen sein wird. Die Premiere feiert der i20 auf dem Genfer Autosalon. Mit dem neue horizontal verlaufende Kaskadengrill will Hyundai dem i20 eine weite und tiefliegende Optik bescheren. Die markante Linienführung an den Fahrzeugseiten sollen sportlich und agil wirken. Das Heck kennzeichnet ein horizontales Rückleuchten-Design, das nahtlos mit der Heckscheibe übergeht.

Die horizontale Lamellenstruktur, die das Armaturenbrett ziert, ist das Erkennungsmerkmal im Innenraum des neuen Hyundai i20. Das Design sorgt im Frontraum für einen verbesserten Raumeindruck und zeigt geschickt verkleidete Lufteinlässe. Die neue digitale Instrumententafel und das Radio-Navigationssystem rücken näher zusammen und verfügen jeweils über einen 10,25-Zoll-Bildschirm.

Hans-Dieter Seufert Der Ford Fiesta ST ist ein Rivale für den fast gleichstarken i20 N.

Hyundai i20 als i20N mit über 200 PS

Als Topmodell bietet Hyundai den i20 auch in einer N-Version an. Die kommt mit dem aus dem i30 bekannten 1,6-Liter-Turbo-Vierzylinder-Benziner mit 204 PS zu den Händlern und zeichnet sich durch ein strafferes Fahrwerk, eine direktere Lenkung sowie bessere Bremsen aus. Dazu gibt es noch allerlei Optik-Features außen und innen. Derart ausgerüstet ist der kleine Koreaner ein ebenbürtiger Rivale für den Ford Fiesta ST mit seinen 200 PS aus einem 1,5-Liter-Ecoboost-Benziner.

Insgesamt fällt der neue Hyundai i20 etwas breiter und höher aus, wodurch mehr Platz für die Passagiere und deren Gepäck bleibt. Dazu gesellen sich diverse Fahrassistenzsysteme wie Notbrems- oder Spurhalteassistent.

Ebenfalls vom i30 übernimmt der i20 seine Formensprache. Der Kleinwagen kommt mit einem aggressiveren eckigen Grill sowie niedrigen Scheinwerfern daher, die weit in die Kotflügel reichen. Am Heck werden LED-Leuchten zu sehen sein.

Fazit

Hyundai vererbt seine Ausstattungsdetails vom erfolgreichen i30 nach unten und wertet die kleineren Modelle dadurch deutlich auf. Insbesondere die N-Version für den i20 mit 204 PS könnte ein ernst zu nehmender Konkurrent für den Ford Fiesta ST werden.