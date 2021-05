BMW M4 Cabrio (2021) Kraft-Cabrio mit Stoffmütze

Bereits im Oktober 2020 hatte BMW beim europäischen Patentamt das Design des BMW M4 Cabrio unter der Nummer 008202865-0003 schützen lassen und schwarz-weiß Zeichnungen des Modells angefügt. Auf diesen Zeichnungen ist das Design komplett zu erkennen und zeigt wie schon zuvor auf den Erlkönig-Bildern das Modell mit einem Stofffaltdach, das sich elektrisch öffnen und schließen lässt. Diese Dachlösung spart nicht nur Gewicht (das aktuelle Cabrio ist 229 Kilo schwerer als das Coupé), sondern schafft auch mehr Platz im Kofferraum. Aktuell bietet das 4er Cabrio zwischen 220 und 370 Liter Gepäckvolumen. Außerdem dürfte BMW beim Stoffdach mächtig Herstellungskosten einsparen.

M4 Cabrio wirkt breiter

Das BMW M4 Cabrio erscheint auf unseren Bildern mit ausgestellten Kotflügeln, konturierter Motorhaube, größeren Lufteinlässen sowie veränderten Stoßfängern. In den Radhäusern drehen sich große Leichtmetallräder, die eine vergrößerte Bremsanlage verdecken. In der Heckschürze puffen doppelflutige Endrohre rechts und links aus.

Das Abgas entsteht in einem Dreiliter-Reihensechszylinder mit Twin-Turbo, das Aggregat stellt dabei in der Basis 480 PS und 550 Nm zur Verfügung. Diese Power wird mit einem manuelle Sechsgang-Getriebe und Hinterradantrieb verknüpft. Hat der Kunde das optionale Competition-Paket gewählt, sind 510 PS und 650 Nm drin. Geschaltet wird dann per Achtgang-Automatik. Gegen Aufpreis wird die mit dem aus dem M5 bekannten hecklastig ausgelegten Allradantrieb kombiniert.

Stefan Baldauf Wirkt ganz schön breit mit den ausgestellten Kotflügeln.

Digitales Kombiinstrument für den offenen M4

Für den Innenraum sieht BMW die üblichen Insignien der M GmbH vor: Sportlenkrad, Sportsitze, Alu- und Karbon-Elemente, Lederfinish sowie diverse M-Plaketten. Der Fahrer schaut auf ein digitales Cockpit. Aktuell startet der Preis für das M4 Cabrio mit 431 PS bei 85.700 Euro und 92.490 für die stärkere Version mit 450 PS. Wir erwarten einen signifikanten Preiszuschlag, die Preisliste dürfte nicht unter 87.000 Euro beginnen, kostet doch schon das neue BMW M4 Coupé wenigstens 84.000 Euro.

Fazit

Blecherne Klappdächer sind sowas von 90er! Endlich verzichtet auch das M4 Cabrio auf das feste, schwere, platzraubende und unglaublich lange zu öffnende Dach. Mit dem Stoff-Pendant sieht das Power-Cabriolet nun auch wie ein solches aus: elegant und richtig kräftig.