Evo Cross 4 Pick-up China-Pritsche mit Italo-Flair

Mit einem Umweg über Italien findet der China-Pick-up seinen Weg auf den europäischen Markt. Der Preis von 24.180 Euro plus Steuern wirkt absolut konkurrenzfähig.

Um die Herkunft des Evo Cross 4 zu beleuchten, müssen wir an dieser Stelle etwas ausholen. Die Marke Evo kommt aus Italien und ist ein Sub-Label des ebenfalls italienischen Autoherstellers DR Automobiles. Hinter DR steht Massimo di Risio, der zusammen mit dem chinesischen Autohersteller Chery schon seit über 15 Jahren Autos für den europäischen Markt konfektioniert und in China fertigen lässt.

Viel Platz, einfache Technik

Ganz neu im Programm von Evo ist der Pick-up Evo Cross 4, der gegen Wettbewerber wie den Toyota Hilux oder den Ford Ranger antreten soll. Angeboten wird der 5,32 Meter lange, 1,83 Meter breite und 1,82 Meter hohe Evo Cross 4 ausschließlich mit viertüriger Doppelkabine, an die sich eine 1,57 Meter lange und 1,57 Meter breite Ladefläche anschließt. Als Nutzlast werden 850 Kilogramm angegeben, die Anhängelast liegt bei zwei Tonnen; den Radstand beziffern die Italiener auf 3.090 Millimeter. Die Fahrwerkstechnik entspricht mit Schraubenfederung und Einzelradaufhängung vorn sowie Starrachse an Blattfedern hinten den klassischen Pick-up-Konfigurationen. Auf den 18 Zoll großen Leichtmetallfelgen drehen sich Reifen der Dimension 265/60.

Hausmannskost gibt es beim Antrieb. Einzig verfügbarer Motor ist ein zwei Liter großer Vierzylinder-Turbodiesel, der 136 PS und 320 Nm Drehmoment liefert. Kombiniert wird der mit einem manuellen Sechsgang-Getriebe, das das Antriebsmoment auf die Hinterräder schaufelt, Allradantrieb mit zusätzlicher Untersetzung ist zuschaltbar. Damit kommt der knapp über zwei Tonnen schwere Evo Cross 4 maximal auf 150 km/h. Beim WLTP-Verbrauch stehen 11 Liter und 288 g/km CO2 im Datenblatt. Natürlich erfüllt der Selbstzünder die obligatorische Euro 6d-Norm. Gelenkt wird mit hydraulischer Unterstützung, die Stopper setzen auf Scheibenbremsen rundum.

Gute Ausstattung, kleiner Preis

Im Cockpit erwarten die Passagiere vorn Einzelsitze mit Mittelarmlehne und hinten eine durchgehende Dreierbank – alle mit Kunstleder bezogen. Die Anzeigen im Cockpit erfolgen analog, das serienmäßige Infotainmentsystem wird über einen 9-Zoll großen Touchscreen bedient. Smartphones lassen sich per Android Auto und Apple Carplay einbinden. Zu den weiteren Annehmlichkeiten zählen noch elektrische Fensterheber rundum, Zentralverriegelung und elektrisch einstellbare Außenspiegel.

Die Sicherheitsausstattung umfasst neben zwei Frontairbags auch ABS, ESP, Berganfahrhilfe, Traktions- und Reifendruckkontrolle. Garantie gibt Evo über zwei Jahre ohne Kilometerbegrenzung. Der Grundpreis für den Evo Cross 4, der derzeit nur in Italien angeboten wird, liegt bei 24.180 Euro – wie bei Nutzfahrzeugen üblich zuzüglich Steuern. Wählbar sind die vier Farben rot, weiß, blau und schwarz.

Fazit

Automobilhersteller Evo aus Italien bringt mit dem Cross 4 einen gut ausgestatteten Pick-up zum attraktiven preis an den Start. Die Wurzeln des 136 PS starken Allradlers liegen in China. Angeboten wird er aktuell nur in Italien.