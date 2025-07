FacteurDix Line: Elektro-Dreirad sieht aus wie Hypercar

Der erste Eindruck mag etwas irritieren. Von vorn ähnelt das stromlinienförmige Auto fast einem kleinen Hypercar. Hinten wird es dagegen schmal wie ein Dreirad. Das französische Leichtfahrzeug Line wirkt wie ein Konzeptfahrzeug aus einem Windkanal-Labor. Tatsächlich zielt das Projekt aber auf eine EU-L5e-Zulassung ab – also die Fahrzeugklasse für dreirädrige oder asymmetrisch vierrädrige Fahrzeuge. Die Besonderheit: Die hinteren beiden Räder stehen so dicht beieinander, dass sie regulatorisch als ein Rad gelten. Der Effekt: formal ein Dreirad, faktisch ein Vierrad mit Vorteilen bei Zulassung und Gewicht.

Der Name FacteurDix verweist auf das Ziel, den Energieverbrauch im Individualverkehr im Vergleich zu konventionellen Pkw um den Faktor zehn zu senken. Line steht für "Light Is Not Enough" – was so viel bedeutet wie, Gewicht allein sei kein Garant für Effizienz.