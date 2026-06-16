Familien-SUV mit Plug-in-Hybrid unter 36.000 Euro: Mega-Rabatt für Mitsubishi Outlander

Mitsubishi bietet den Outlander Plug-in-Hybrid derzeit mit einem Aktionsrabatt von 10.000 Euro für Privatkunden an. Damit sinkt der Einstiegspreis des SUV von 49.990 auf 39.990 Euro. Mit dem Preisnachlass erreicht der Outlander wieder ungefähr das Niveau seines Vorgängers, dessen Nachfolger bei seiner Rückkehr auf den europäischen Markt spürbar teurer geworden war.

Mit Förderung wird es noch günstiger Unter bestimmten Voraussetzungen können Käufer zusätzlich vom staatlichen Förderprogramm für Plug-in-Hybride profitieren, was je nach zu versteuerndem Einkommen eine Ersparnis von bis zu 4.500 Euro bedeutet. Alternativ zum Kauf bietet Mitsubishi den Outlander außerdem ein attraktives Privatleasing. Das Angebot startet bei einer monatlichen Rate von 189 Euro ohne Sonderzahlung bei einer Laufzeit von 24 Monaten und 10.000 Kilometern Jahresfahrleistung.

Mit einer Länge von 4,72 Metern positioniert sich der Outlander als geräumiger Familien-SUV. Technisch basiert das Modell auf einer Allianz-Plattform von Mitsubishi und Nissan, trägt jedoch eine eigenständige Karosserie und ein eigenes Antriebskonzept.

Im Innenraum setzt der Outlander auf eine Kombination aus digitalen Anzeigen und klassischen Bedienelementen. Neben einem 12,3 Zoll großen Kombiinstrument und einem ebenso großen Zentraldisplay bleiben zahlreiche Funktionen über Tasten und Drehregler erreichbar. Dazu gehören die Klimasteuerung sowie zentrale Infotainment-Funktionen. Die Verarbeitungsqualität bewegt sich auf einem soliden Niveau, während die Materialauswahl eher sachlich als luxuriös ausfällt.

Drei Motoren im Einsatz Angetrieben wird der Outlander von einem Plug-in-Hybrid-System mit zwei Elektromotoren und Benzinmotor. Die Batterie verfügt über eine Kapazität von 22,7 kWh. Im WLTP-Zyklus gibt Mitsubishi eine elektrische Reichweite von bis zu 86 Kilometern an. Verschiedene Fahrprogramme ermöglichen den Betrieb als Elektroauto, das Halten des Batterieladestands oder das aktive Nachladen während der Fahrt.

Auf der Straße präsentiert sich der Outlander vor allem komfortorientiert. Fahrwerk und Lenkung sind auf entspanntes Reisen ausgelegt. Besonders auf Autobahnen überzeugt das Modell durch ruhigen Geradeauslauf und angenehmen Federungskomfort. Der Wechsel zwischen elektrischem und hybridem Betrieb erfolgt weitgehend unauffällig. Die Systemleistung sorgt für ausreichende Fahrleistungen, ohne den Schwerpunkt auf Sportlichkeit zu legen.

Hohe elektrische Reichweite Zu den Stärken des Outlander zählen sein großzügiges Platzangebot, die hohe elektrische Reichweite, die einfache Bedienung und der harmonisch arbeitende Antriebsstrang. Auch die Verarbeitung hinterlässt einen guten Eindruck. Kritisch betrachtet werden die vergleichsweise geringe Ladeleistung sowie die eingeschränkten Schnelllademöglichkeiten. Zwar verfügt der Outlander über einen DC-Ladeanschluss, dieser nutzt jedoch weiterhin den in Europa selten gewordenen CHAdeMO-Standard. Die maximale Schnellladeleistung liegt bei 50 kW. Wechselstrom lädt der Plug-in-Hybrid mit bis zu 3,5 kW, wodurch eine vollständige Ladung mehrere Stunden in Anspruch nimmt.