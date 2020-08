Ferrari 812 GTO (2021) Hardcore-Modell mit Super-V12

Der italienischen Autobauer launcht in der Regeln kurz vor dem Ende des Produktzyklus eines Modells noch eine besonders starke Version. So verabschiedeten sie damals den F12 Berlinetta mit dem F12 tdf. Der Ferrari 812 Superfast ist seit 2017 am Start.

Ferrari 812 GTO oder Speciale?

Noch ist unklar, wie Ferrari die Top-Version des 812 nennt, wir vermuten der Sportwagen trägt das legendäre Kürzel "GTO". Das wurde zuletzt beim 599 GTO als Power-Variante des 599 GTB verwendet. Auch das Kürzel VS (Versione Speciale) wäre möglich.

Im Vergleich zum 812 Superfast kommt der 812 GTO mit einer neuen Frontschürze mit größeren Lufteinlässen daher. Auch die hintere Schürze erscheint überarbeitet und trägt einen großen Diffusor. Einige Elemente am Prototypen weisen jedoch noch darauf hin, dass es sich um ein Modell in einem frühen Entwicklungsstadium handelt.

Neuer GTO spurtet schneller

Das zivile Modell wird von einem 6,5 Liter großen V12 mit 800 PS und 718 Nm Drehmoment befeuert. Den Spurt von Null auf 100 km/h absolviert er in 2,9 Sekunden, Top-Speed ist bei 340 Sachen erreicht. Hier dürfte es einen ordentlichen Schluck aus der Leistungspulle für den GTO geben. Die Höchstgeschwindigkeit bleibt gleich, die Spurtzeit könnte noch etwas geringer ausfallen. Das Top-Modell dürfte Ende 2021 / Anfang 2022 auf den Markt kommen.

Fazit

Ferrari bringt zum Ende des Produktzyklus mal wieder ein Top-Modell. Diesmal den 812 in einer GTO-Version mit mehr PS und Aero- sowie Leichtbau-Update.