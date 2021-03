Ferrari 812 VS: Versione Speciale zum Baureihen-Ende

Ferrari 812 VS Versione Speciale zum Baureihen-Ende

Bereits am 18. Februar 2021, dem Geburtstag von Enzo Ferrari, informierte der italienische Sportwagenhersteller Ferrari mit einem kleinen Ankündigungsvideo einen ausgewählten Kundenkreis über ein neues Exklusivmodell. Das Video fand seinen Weg auch auf Instagram und so in die Welt.

Um den Abschluss der Baureihe 812 Superfast würdig zu feiern, kommt vom Frontmotor-Modell eine Versione Speciale – oder kurz ein VS. Ähnlich wie schon beim Vorgänger F12, der mit dem exklusiven F12 TdF verabschiedet wurde, bekommt auch der 812 Superfast eine letzte Ölung mit Hightech-Schmierstoff. Was die auserwählten Kunden noch im Laufe diesen Jahres erwartet, nimmt ein jetzt erwischter Erlkönig vorweg.

Extreme Aerodynamik und 850 PS

Auch wenn dessen Tarnung üppig ausfällt, zeichnen sich darunter deutlich mächtigere Aero-Bauteile ab. Am Heck erwarten wir einen größeren Diffusor, an der Front eine neuen Schürze. Auch sonst dürfte Ferrari beim 812 VS alle Register ziehen.

Gerüchte sprechen von einem auf 850 PS leistungsgesteigerten V12-Saugmotor, der bis zu 9.000 Touren drehen soll. Um das Leistungsgewicht weiter zu optimieren, dürfte der VS auch noch einige Kilogramm abspecken. Ganz sicher ist hingegen, dass der Ferrari 812 VS extrem limitiert sein wird und damit vom Start weg zum Sammlerstück mutiert.

Umfrage 4936 Mal abgestimmt Würden Sie ein limitiertes Sondermodell als Wertanlage kaufen, wenn Sie könnten? Ja, da kommen für mich Wertsteigerung und Spaß zusammen. Nein, das wäre mir viel zu unsicher. mehr lesen

Fazit

Ferrari krönt die 812-Baureihe mit einem finalen VS-Modell. Das bekommt einen Leistungs-Nachschlag und eine extreme Aerodynamik.