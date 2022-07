Wir verwenden Ihre E-Mail Adresse, um Ihnen Angebote zu ähnlichen Produkten oder Dienstleistungen aus unserem Haus anzubieten. Sie können diesen Dienst jederzeit mit dem in der E-Mail befindlichen Abmeldelink beenden oder der Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken widersprechen unter motorpresse@datenschutz.de.

Ferrari Roma Spider Einstiegsmodell auch als Cabrio

Ferrari arbeitet offensichtlich an einem neuen Einstiegs-Cabrio. Ein aufmerksamer Youtuber hat einen fast serienreifen Roma Spider erwischt.

Seit 2019 beginnt der Einstieg ins Ferrari-Portfolio mit dem Roma. Den gibt es aber nur als Coupé. Wer seinen Ferrari mit offenem Verdeck genießen möchte, muss schon mindestens zum Portofino greifen, den die Italiener seit 2021 als Portofino M offerieren.

Prototyp mit Stoffverdeck

Jetzt ist dem Youtuber Varryx allerdings ein Prototyp vor die Linse gefahren, der diese Abstufung ändern könnte. Auf den Bildern und in dem Video ist eindeutig ein Ferrari Roma zu erkennen (unser Aufmacherbild ist am Computer nachgebaut), der mit einem faltbaren Stoffverdeck bestückt ist. Das Modell sieht dabei bereits so serienfertig aus, dass einer baldigen Premiere fast nichts mehr im Wege stehen sollte. Von Ferrari selbst gibt es zu diesem möglichen neuen Einstiegs-Cabrio allerdings noch keinerlei Infos. Als Ersatz für den Portofino dürfte es aber kaum dienen, haben die Italiener diesen doch erst mit einem Facelift modernisiert.

Ob im Roma Spider die beiden Notsitze unter dem Stoffverdeck noch Bestand haben, ist nicht zu erkennen. Als zusätzlicher Stauraum wären sie Cabrio-Fahrern aber bestimmt willkommen. Ob so ein Roma Spider sich preislich wirklich unterhalb des Portofino M einsortieren würde, ist schwer zu sagen. Der Roma kostet als Coupé ab 195.000 Euro, der Portofino M ist mit seinem faltbaren Hardtop ab knapp 200.000 Euro zu haben. Dazwischen ist nicht viel Luft für einen Roma Spider.

Fazit

Bringt Ferrari den Roma auch als Cabrio mit Stoffverdeck? Ein erwischter Prototyp deutet klar in diese Richtung. Offiziell sagt Ferrari dazu natürlich nichts.