Fiat Toro / Hyundai Santa Cruz: Diese coolen SUV-Pickups hätten wir gern

Auf den zwei benachbarten Kontinenten Nord- und Südamerika haben Hyundai und Fiat zwei ganz spezielle Autos im Angebot, die sich im Konzept erstaunlich gleichen. Und die man sich angesichts ihrer praktischen Vorzüge auch gut in Europa vorstellen könnte. Starten wir einen Vergleich zwischen dem Fiat Toro und dem Hyundai Santa Cruz.

Beide Fahrzeuge sind hochwertige Allrounder, denn sie kombinieren das Raumangebot von SUV-Familienmodellen mit der Funktionalität eines Pick-ups. Dabei sind sie mit jeweils unter fünf Meter Länge kompakter als ein Midsize-Pick-up. Vor allem aber setzen die beiden Modelle auf eine Pkw-Konstruktion mit selbsttragender Karosserie statt den bei Pick-ups sonst üblichen Leiterrahmen. Das macht sie zwar weniger geländetauglich, dafür aber komfortabler, handlicher und bei Bedarf auch sportlicher zu fahren als die Pick-up-Kollegen mit Lkw-Technik.

Der Fiat Toro Der Fiat Toro, seit 2015 auf der Plattform des Jeep Compass in Brasilien produziert, misst 4,92 Meter in der Länge, 1,84 Meter in der Breite und 1,74 Meter in der Höhe. Der Radstand streckt sich auf 2,99 Meter. Je nach Ausstattung und Motorisierung bewegt sich das Gewicht zwischen 1.620 und 1.870 Kilogramm.

Motorisch bietet der Toro eine breite Palette: als Diesel vor allem den 2,0-Liter-Multijet mit 170 PS und 350 Newtonmetern Drehmoment, kombiniert mit manuellem oder automatischem Getriebe. Am beliebtesten ist die 9-Gang-Automatik, lieferbar mit Front- oder Allradantrieb. Alternativ gibt es auch Benzin- bzw. Flex-Fuel-Motoren mit 1,3, 1,8 oder 2,4 Litern Hubraum, die sich auch für Ethanolbetrieb eignen. Dieser Alkohol-Treibstoff ist in Südamerika weit verbreitet.

Der Toro 2.0 Multijet (170 PS) mit Allradantrieb erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 188 km/h. Die Ladefläche misst 135 Zentimeter in der Länge, 108 Zentimeter in der Breite zwischen den Radkästen und rund 45 Zentimeter in der Höhe. Damit eignet sich der Toro für den Transport von Fahrrädern, Baumaterial oder Freizeitgepäck – ein typischer Alltags-Pick-up. Fahrwerkstechnisch setzt Fiat auf Pkw-Einzelradaufhängung – vorne McPherson, hinten Mehrlenker – sowie eine elektromechanische Lenkung. Der Fiat Toro kostet umgerechnet rund 25.000 Euro.

Der Hyundai Santa Cruz Der Hyundai Santa Cruz ist ebenfalls ein viertüriger kompakter Pick-up auf Unibody-Basis, angelehnt an den Hyundai Tucson und entwickelt für den nordamerikanischen Markt. Seit 2021 ist er dort verfügbar. Er kommt mit 4,97 Meter Länge, 1,91 Meter Breite und 1,70 Meter Höhe bei einem Radstand von 3,0 Metern.

Motorseitig stehen ein 2,5-Liter-Vierzylinder mit 194 PS und 245 Newtonmetern sowie ein 2,5-Liter Turbo mit 285 PS und 422 Newtonmetern zur Auswahl. Beide Aggregate sind mit Automatikgetrieben gekoppelt, wahlweise mit Front- oder Allradantrieb. In der stärkeren Turbo-Variante beschleunigt der Santa Cruz in rund sechs Sekunden auf 100 km/h und erreicht damit ein für Pick-ups ungewöhnlich dynamisches Niveau. Das Leergewicht liegt bei rund 1.900 Kilogramm, der kombinierte Verbrauch bewegt sich bei etwa 9 bis 10 Liter pro 100 Kilometer.

Die Ladefläche des Santa Cruz ist etwas flexibler gestaltet als beim Toro: Sie misst rund 132 Zentimeter in der Länge, 127 Zentimeter in der Breite zwischen den Radkästen und etwa 48 Zentimeter in der Höhe. Eine Besonderheit ist der integrierte, abschließbare Laderaumboden, der zusätzlichen Stauraum bietet und den Pick-up für Alltagseinsätze besonders praktisch macht. Preislich ist der Santa Cruz in Nordamerika zwischen umgerechnet rund 23.000 und 34.000 Euro angesiedelt, abhängig von Motorisierung und Ausstattung.

Gemeinsamkeiten und Unterschiede Beide Modelle setzen auf eine Pkw-Architektur und bieten fünf vollwertige Sitzplätze mit SUV-ähnlichem Raumgefühl. Sie kombinieren Alltagstauglichkeit mit Ladefläche, sind deutlich kompakter als klassische Full-Size-Pick-ups und damit auch in europäischen Städten einsetzbar. Technologisch liegen sie vergleichbar: moderne Vierzylinder-Motoren, Automatikgetriebe, optionaler Allradantrieb und ein Fahrverhalten, das sich näher an SUV-Standards als an Nutzfahrzeug-Maßstäben orientiert.