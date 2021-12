Ford Bronco Everglades Erlkönig Neue Offroad-Variante des Bronco aufgetaucht

Früher war das ja anders: Da erlegten ausschließlich die Erlkönigjäger neue Autos weit vor ihrem Serienanlauf an irgendwelchen abgelegenen Teststrecken und die Hersteller ärgerten sich sauber darüber. Das gibt es zwar (zum Glück für uns) immer noch, doch inzwischen ist dieses Ding mit den getarnten Autos auch ein weites Feld für die Marketingabteilungen der jeweiligen Produzenten. Und Ford ist ganz vorn dabei, wenn es darum geht, neue Autos mit wilder Tarnfolie durch die sozialen Medien huschen zu lassen, natürlich ganz zufällig.

Erlkönig von Fords Gnaden

Jüngstes Beispiel dieser Praxis ist der "Erlkönig" des bereits seit einiger Zeit angekündigten Sondermodells Ford Bronco Everglades. Der zeigt sich nun unter Tarnfolie, aber gestochen scharf und mit allen Details bei der "Bronco Nation", einem von Ford gesponserten Online-Forum in den USA. Immerhin, damit es nicht ganz so nach Werbefotografie aussieht und auch dem sumpfigen Motto des Namens Everglades entspricht, hatte man die Fotosession in den Regen verlegt.

Bronco Nation Ausziehbarer Laderaumboden als Feature des neuen Sondermodells.

Was gibt es da nun zu sehen? Der Ford Bronco Everglades wird eine ähnlich dem Bronco Raptor vor allem für den Offroadbetrieb ausgelegte Sonderversion, wird aber nach entsprechenden Mitteilungen von Ford an die US-Händler nur in einer limitierten Auflage erscheinen. Wichtiges Merkmal ist der serienmäßige Luftansaugschnorchel, der sowohl bei tiefen Wasserdurchfahrten als auch in extrem staubiger Umgebung Vorteile bringt.

Serienmäßig mit Seilwinde

An der Front bekommt der Ford Bronco Everglades eine spezielle Stoßstange mit Windenaufnahme montiert, die eine Warn-Seilwinde trägt. Dabei handelt es sich um das speziell für den Bronco entwickelte "Ford Performance by WARN Bronco Winch Kit", welches als Sonderzubehör erhätlich ist und beim Bronco Everglades wohl zum Serienumfang gehört. Die Seilwinde hat eine Zugraft von rund 4,5 Tonnen und verfügt auf den Bildern über ein Kunststoffseil mit entsprechendem Seilfenster in der Stoßstange.

Im Video: Bronco-Tests in Utah

Ein weiteres Detail des Bronco Everglades ist ein aus dem doppelten Boden der Ladefläche herausziehbare Kunststoffläche, die zum Beispiel als Arbeitsplatte genutzt werden kann. Auch das ein Teil aus dem offiziellen Zubehörprogramm. das beim Bronco Everglades zur Standardausstattung gehört. Bei der Bereifung setzen die Ford-Leute auf ziemlich mächtige 35-Zöller mit 315/70-R17-Dimension. Die Felgen sollen speziell dem Sondermodell Everglades vorbehalten sein.

Genauere Daten und Informationen zur Bestellbarkeit des neuen Ford Bronco Everglades soll es im ersten Quartal 2022 geben.

Fazit

Mit dem Bronco Everglades bringt Ford im kommenden Jahr ein Sondermodell, das bei der Geländetechnik wohl auf das Sasquatch-Package setzt und um Details wie Seilwinde und Ansaugschnorchel ergänzt wird. Nach ersten Meldungen aus der Händlerschaft soll es sich dabei um eine limitierte Auflage handeln.