Erlkönig Ford Everest (2022) Groß-Geländewagen auf Ford Ranger-Basis kommt

Es gehört inzwischen bei Ford zur Firmen-Folklore: Vor der ersten offiziellen Präsentation lässt man getarnte Vorserienmodelle durch Social Media-Plattformen turnen, um in diesem Internet ein bisschen Welle und Werbung zu machen. Jüngster Kandidat in dieser Reihe ist der kommende Ford Everest, der gerade in Tarnfolie durch einen Kurzclip bei Youtube fährt.

Im Video: Der neue Ford Everest

Als Westeuropäer kann man mit dem Namen Ford Everest wenig anfangen, andernorts ist der geräumige Geländewagen seit Jahrzehnten eine feste Größe. Er basiert auf dem Ford Ranger Pick-up und verfügt entsprechend über eine robuste Bauart und gute Geländetauglichkeit, was ihn von den bei uns gebräuchlichen SUV deutlich unterscheidet.

Großer Geländewagen auf Ranger-Basis

Nachdem Ford vor kurzem die neue Generation des Ranger enthüllt hat, ist es nur folgerichtig, dass auch der Everest generalüberholt in die nächste Runde startet. Entsprechend übernimmt der Everest bis zur B-Säule die komplette Karosseriegestaltung des Ranger, auch die Frontmaske samt Kühlergrill, LED-Leuchten und Schürze sind identisch. Der Unterschied beginnt dahinter, denn statt einer Ladefläche spannt sich eben eine Kombi-Karosserie über die Hinterachse. Das bringt auch Platz für eine dritte Sitzreihe.

Der Everest wird auch die Motorisierungen des neuen Ford Ranger übernehmen. Dazu gehört als Top-Variante der neue V6-Diesel, weiterhin der bekannte Zweiliter-Vierzylinder-Diesel in verschiedenen Leistungsvarianten. Eine Plug-in-Hybrid-Variante erwarten wir wie für den Ranger auch für den Everest, zumindest in einzelnen Märkten.

Ford Blick in den neuen Ford Ranger (australisches Modell). So darf man sich auch den kommenden Ford Everest von innen vorstellen.

Zum Innenleben des neuen Everest hat Ford noch keine Teaserbilder veröffentlicht, aber auch dort wird es weitgehend überraschaschungsfrei mit Optik und Technik des neuen Ranger bleiben. Die offizielle Produktvorstellung des ungetarnten Everest erwarten wir noch im ersten Quartal 2022.

Fazit

In Asien, Australien und Teilen Afrikas ist der Ford Everest buchstäblich eine feste Größe im Programm der Marke. Basierend auf dem robusten Pick-up Ranger übernimmt er dessen handfeste Geländetechnik, bietet aber mit bis zu drei Sitzreihen und großem Laderaum mehr Alltagskomfort. Nachdem der Ford Ranger ab 2022 in einer neuen Generation durchstartet, muss natürlich auch der Everest folgen.