Ford GT Mk VI: Exklusiv - brutal - 3g in der Kurve

Fast zehn Jahre lang wurde der Ford GT von Hand gebaut – jetzt rollt die finale Evolutionsstufe vom Band: der Ford GT Mk IV. Nur 67 Exemplare entstehen, und jedes einzelne ist mehr Track-Monster als Auto. Straßenverkehr? Bitte vergessen. Hier geht es um pure G-Kräfte.

Mehr Power als der Le-Mans-Sieger Unter der Haube arbeitet ein 3,8-Liter-EcoBoost-V6, der mit 831 PS sogar stärker ist als das Le-Mans-Siegerauto von 2016. Dazu ein sequentielles X-Trac-Getriebe, adaptive Spool-Valve-Dämpfer und ein Chassis, das bei 150 mph (241 km/h) über 2.400 Pfund (1.088 Kilogramm) Abtrieb produziert. Ergebnis: In Kurven sind Querbeschleunigungen von mehr als 3 g möglich. Wer dies ausreizt, hat Nerven aus Stahl.

Ford vs. Corvette: Muscle Cars auf Supersportler-Niveau Zeitgleich mit dem Mk IV hat Chevrolet seine Corvette ZR1X vorgestellt – 1.267 PS, Hybrid-Allrad, Nürburgring-Rekord. Klingt beeindruckend, doch der Ford kontert mit Leichtigkeit: Dank Karbon-Diät bringt der Mk IV nur 1.250 Kilogramm auf die Waage – deutliche 590 Kilogramm weniger als die Corvette. Die Frage könnte also nicht sein, ob der Ford mithalten kann, sondern wann er selbst einen Rekord einfährt.

Exklusives Erlebnis für Auserwählte Wer zu den Glücklichen zählt, die einen Mk IV bestellen dürfen, bekommt nicht nur das Auto. Sondern auch ein persönliches Track-Programm mit Werksfahrern, Ingenieursbetreuung und einer Einweisung von Entwicklungsfahrer Scott Maxwell. Ein bisschen wie Nachhilfeunterricht in Sachen Geschwindigkeit – nur mit 831 PS im Rücken.

Ford Die Rennschalen sind auf extremen Seitenhalt ausgelegt - mehr als 3 g Kurvenbeschleunigung sind möglich.

