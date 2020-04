Stärkster Werks-Mustang aller Zeiten 1400 PS: Ford lässt den E-Mustang von der Kette

Ford rollt den ersten rein elektrisch angetriebenen Mustang vors Werkstor. Der Cobra Jet 1400 ist allerdings nichts, für den Straßenverkehr. Er soll als Dragster bei Viertelmeilen-Rennen brillieren und parallel den Boden für den Marktstart des elektrischen Serien-SUV Mach-E bereiten.

Cobra-Jet-Modelle legt Ford seit 1968 auf. Die mit einem markanten Powerdome auf der Fronthaube versehenen Beschleunigungsrenner sind bei Privatfahrern beliebte Drag-Racer. Jetzt erweitert Ford das Cobra-Jet-Angebot um eine elektrische Variante. Ihre Leistung: 1.400 PS, bei einem permanent anliegenden Drehmoment von 1.500 Newtonmetern. Ab Werk gab es bisher keinen Mustang, der auch nur annähernd an diese Leistungswerte herankam.

Ford Die Anordnung der Bauelemente unter der Motorhaube erinnert zwar noch entfernt an einen V8-Motor, aber hier arbeiten 1.400 elektrische PS.

Über 278 km/h schnell

Beim Rennen über die Viertelmeile (402,34 Meter) erreicht der Cobra Jet 1400 Geschwindigkeiten von über 278 km/h. Laut Ford erfolgt der Beschleunigungs-Ritt nahezu lautlos. Wer sich das erste Video zu dem Renner anschaut, hört aber zum Glück einen kräftigen elektrischen Boost. Ford hofft, dass der elektrische Cobra Jet die Viertelmeile in unter acht Sekunden schafft.

Da Ford schon seit Jahrzehnten Cobra-Jet-Modelle baut, konnten die Ingenieure den elektrischen Antriebsstrang in ein Auto integrieren, mit dem sie bestens vertraut sind. Die bekannten Mess- und Leistungswerte galt es zu verbessern, freut sich Mark Rushbrook, Direktor von Ford Performance. Rushbrook wünscht sich weitere solcher Projekte – Ford treibt also die Elektrifizierung auch im Motorsport kräftig voran.

Ford Die Viertelmeile soll der Mustang Cobra Jet 1400 electric in unter acht Sekunden schaffen - dabei erreicht er eine Höchstgeschwindigkeit von über 278 km/h.

Vorstellung bei einem Beschleunigungs-Rennen

Am Bau des Beschleunigungs-Renners waren verschiedene Spezialfirmen beteiligt: MLe Racecars bei der Konstruktion und beim Fahrzeugbau, Watson Engineering bei der Fahrwerkstechnik sowie bei der Sicherheitszelle, AEM EV bei der Motorenentwicklung und der Steuerungssoftware und Cascadia beim Elektromotor und beim Inverter. Die Kapazität der Batterie und weitere technische Daten möchte Ford erst unmittelbar vor dem Debut bekanntgeben.

Der elektrische Ford Mustang Dragster im Video

Erstmals in Aktion zu sehen sein soll der neue Cobra Jet 1400 electric bei einem Dragster Event in den USA. Um welches Rennen es sich genau handelt, gibt Ford noch nicht bekannt – allerdings liegt seit Ausbruch der Corona-Pandemie die gesamte Motorsport-Saison 2020 in Trümmern.

Echter Wermutstropfen: Der Ford Mustang Cobra Jet 1.400 electric ist ein Einzelstück, eine Serienfertigung für Privatkunden ist (noch) nicht geplant.

Fazit

Beschleunigungsrennen wird es weiterhin geben, ganz unabhängig vom Antrieb der Fahrzeuge. Und gerade der Elektromotor ist für solche Rennen hervorragend geeignet, schließlich liegt sein maximales Drehmoment schon im Stand an und sorgt für ein heftiges Losspurten.

Das eine Serienfertigung des elektrischen Cobra Jet noch nicht geplant ist, ist nachvollziehbar: In dem Prototyp steckt wahrscheinlich aus Gewichts- und Kostengründen eine kleine teure Spezialbatterie. Die Cobra Jets mit Verbrennungsmotor waren aber, bis zu einem gewissen Grad, auch immer alltagstauglich – beim Elektromodell ginge das nur mit einer deutlich größeren Batterie, die anscheinend noch nicht zur Verfügung steht.