Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Videos
Formel 1
Kleinwagen
Kompakt
Mittelklasse
SUV
Oberklasse
Sportwagen
Reise
Van
Nutzfahrzeuge
Oldtimer
Verkehr
Tech & Zukunft
Auto-Horoskop
Zur Startseite
Sportwagen
Neuvorstellungen & Erlkönige

Ford Mustang Dark Horse SC Convertible: Das schärfste Pony ohne Dach

Ford Mustang Dark Horse SC Convertible
Das schärfste Pony ohne Dach

Ford baut seine Mustang-Herde weiter aus und bringt jetzt mit dem Dark Horse SC als Cabrio die potenteste offene Mustang-Variante.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 18.08.2026
Als Favorit speichern
Ford Mustang Dark Horse SC Convertible
Foto: Ford

Bei Ford scheint man mittlerweile ganz genau auf Porsche zu blicken. Vor allem darauf, in welcher Form die Schwaben ihren Klassiker, den 911, weiter und immer weiter variieren. Ein Spiel, das sich auch mit dem Mustang vortrefflich spielen lässt.

Mehr reisen als rasen

Nach dem erst unlängst eingeführten Mustang Dark Horse SC, dem potentesten Pony diesseits des Mustang GTD, kommt jetzt dessen Cabrio-Variante. Es könnte ja schließlich Kunden geben, die nach einer Woche flanieren bei bestem Wetter am Wochenende mit ihrem Cabrio auch noch über die Rennstrecke toben möchten – optional sogar mit vier Personen. Die Entwickler bei Ford Racing sagen aber klar, dass das Cabrio nicht auf maximale Rundstrecken-Performance abgestimmt wurde. Viel mehr sieht man im potenten Cabrio die ultimative, offene Reisemaschine.

V8-Power bleibt, Fahrwerk entschärft

Die Basis für diesen Spagat liefert wie schon im Dark Horse SC Coupé der 5,2-Liter-V8-Kompressormotor mit 806 PS und 895 Nm Drehmoment, dessen Power über ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe ausschließlich auf die Hinterräder fließt. Ebenfalls vom Coupé übernommen wird die aggressiv gestylte Aerodynamik, wobei diese an weniges Stellen geringfügig auf die dachlose Karosserie angepasst wurde, inklusive des großen Heckflügels.

Um dem Touring-Gedanken Rechnung zu tragen, wurden zudem das MagneRide-Fahrwerk sowie die Stabilisatoren an beiden Achsen neu abgestimmt. Die Chassisbasis stammt auch nicht vom GT3-Modell wie beim Coupé, sondern vom Standard Mustang GT-Cabrio, das allerdings an einigen Stellen gezielt verstärkt wurde.

Kommt 2027

Bestellbar wird der Dark Horse SC als Cabrio ab Herbst 2026. Ausgeliefert werden sollen die ersten Modelle ab Frühjahr 2027. Preise nennt Ford noch nicht. Gemessen am Dark Horse SC Coupé wird die Cabrio-Version aber mindestens 110.000 Dollar (umgerechnet rund 95.000 Euro) kosten.

Fazit

Mehr zum Thema Cabrio