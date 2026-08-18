Ford Mustang Dark Horse SC Convertible: Das schärfste Pony ohne Dach

Bei Ford scheint man mittlerweile ganz genau auf Porsche zu blicken. Vor allem darauf, in welcher Form die Schwaben ihren Klassiker, den 911, weiter und immer weiter variieren. Ein Spiel, das sich auch mit dem Mustang vortrefflich spielen lässt.

Mehr reisen als rasen Nach dem erst unlängst eingeführten Mustang Dark Horse SC, dem potentesten Pony diesseits des Mustang GTD, kommt jetzt dessen Cabrio-Variante. Es könnte ja schließlich Kunden geben, die nach einer Woche flanieren bei bestem Wetter am Wochenende mit ihrem Cabrio auch noch über die Rennstrecke toben möchten – optional sogar mit vier Personen. Die Entwickler bei Ford Racing sagen aber klar, dass das Cabrio nicht auf maximale Rundstrecken-Performance abgestimmt wurde. Viel mehr sieht man im potenten Cabrio die ultimative, offene Reisemaschine.

V8-Power bleibt, Fahrwerk entschärft Die Basis für diesen Spagat liefert wie schon im Dark Horse SC Coupé der 5,2-Liter-V8-Kompressormotor mit 806 PS und 895 Nm Drehmoment, dessen Power über ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe ausschließlich auf die Hinterräder fließt. Ebenfalls vom Coupé übernommen wird die aggressiv gestylte Aerodynamik, wobei diese an weniges Stellen geringfügig auf die dachlose Karosserie angepasst wurde, inklusive des großen Heckflügels.

Um dem Touring-Gedanken Rechnung zu tragen, wurden zudem das MagneRide-Fahrwerk sowie die Stabilisatoren an beiden Achsen neu abgestimmt. Die Chassisbasis stammt auch nicht vom GT3-Modell wie beim Coupé, sondern vom Standard Mustang GT-Cabrio, das allerdings an einigen Stellen gezielt verstärkt wurde.

Kommt 2027 Bestellbar wird der Dark Horse SC als Cabrio ab Herbst 2026. Ausgeliefert werden sollen die ersten Modelle ab Frühjahr 2027. Preise nennt Ford noch nicht. Gemessen am Dark Horse SC Coupé wird die Cabrio-Version aber mindestens 110.000 Dollar (umgerechnet rund 95.000 Euro) kosten.