AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle ams+ Artikel
Top Fahrschulen
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Sportwagen
Neuvorstellungen & Erlkönige

Ford Mustang GTD Liquid Carbon: Voll-Carbon-Dramatik ab Werk

Ford Mustang GTD Liquid Carbon
Voll-Carbon-Dramatik ab Werk

Ford zeigt mit dem Mustang GTD Liquid Carbon eine spektakuläre Voll-Carbon-Version seines Rennsport-Derivats. Der Leichtbau-Sportwagen fährt erstmals in Laguna Seca im Rahmen der diesjährigen Monterey Car Week und verbindet kompromisslose Performance mit einzigartigem Design.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 18.08.2025
Als Favorit speichern
Ford Mustang GTD Liquid Carbon
Foto: Ford

Auf dem legendären Laguna Seca Raceway hat Ford während der Monterey Car Week den Mustang GTD Liquid Carbon enthüllt. Die neue Variante des stärksten Serien-Mustangs zeigt sich fast komplett in unverkleidetem Carbon – vom Dach bis zu den Türen.

Leichtbau mit spürbarem Effekt

Der Verzicht auf Lack sowie der Austausch von Türblechen gegen verklebtes Carbon spart rund 6,9 Kilogramm Gewicht im Vergleich zur Carbon Series mit Performance-Paket. Technisch bleibt der GTD unverändert: Unter der Haube arbeitet der aus dem Mustang GT3 abgeleitete, aufgeladene 5,2-Liter-V8 mit 826 PS und 900 Newtonmeter Drehmoment.

Perfektion bis ins Detail

Besonderes Augenmerk legt Ford auf die Optik des Carbon-Gewebes: Die Struktur auf Haube, Dach, Heckklappe und Heckflügel verläuft exakt mittig und wirkt wie aus einem Guss. Schweller und Seitenteile sind im Design angepasst. Schwarze Brembo-Bremszangen, ein anodisierter Schriftzug und die serienmäßige Performance-Ausstattung unterstreichen den Motorsport-Anspruch.

Exklusiver Innenraum

Innen dominieren schwarzes Leder, Mikrofaser und Hyper-Lime-Kontrastnähte. Ein reflektierender Farbverlauf mittig auf den Sitzen sorgt für optische Tiefe. Wie außen gilt auch hier: Ford versucht, jedes Detail auf Präzision und Performance auszulegen.

Ford Mustang GTD Liquid Carbon
Ford

Der Ford Mustang GTD Liquid Carbon dürfte zu einem teuren Sammler-Exemplar reifen - und neu rund 400.000 Dollar (341.932 Euro) kosten.

Marktstart und Preis

Die ersten Auslieferungen sind für Oktober geplant. Offizielle Preise hat Ford noch nicht genannt, Experten rechnen jedoch mit einem Betrag nahe der 400.000-Dollar-Marke (aktuell umgerechnet zirka 341.932 Euro). Damit bleibt der Liquid Carbon ein exklusives Angebot für Sammler und Enthusiasten.

Mehr zum Thema Sportwagen