Ford Mustang GTD Liquid Carbon: Voll-Carbon-Dramatik ab Werk

Auf dem legendären Laguna Seca Raceway hat Ford während der Monterey Car Week den Mustang GTD Liquid Carbon enthüllt. Die neue Variante des stärksten Serien-Mustangs zeigt sich fast komplett in unverkleidetem Carbon – vom Dach bis zu den Türen.

Leichtbau mit spürbarem Effekt Der Verzicht auf Lack sowie der Austausch von Türblechen gegen verklebtes Carbon spart rund 6,9 Kilogramm Gewicht im Vergleich zur Carbon Series mit Performance-Paket. Technisch bleibt der GTD unverändert: Unter der Haube arbeitet der aus dem Mustang GT3 abgeleitete, aufgeladene 5,2-Liter-V8 mit 826 PS und 900 Newtonmeter Drehmoment.

Perfektion bis ins Detail Besonderes Augenmerk legt Ford auf die Optik des Carbon-Gewebes: Die Struktur auf Haube, Dach, Heckklappe und Heckflügel verläuft exakt mittig und wirkt wie aus einem Guss. Schweller und Seitenteile sind im Design angepasst. Schwarze Brembo-Bremszangen, ein anodisierter Schriftzug und die serienmäßige Performance-Ausstattung unterstreichen den Motorsport-Anspruch.

Exklusiver Innenraum Innen dominieren schwarzes Leder, Mikrofaser und Hyper-Lime-Kontrastnähte. Ein reflektierender Farbverlauf mittig auf den Sitzen sorgt für optische Tiefe. Wie außen gilt auch hier: Ford versucht, jedes Detail auf Präzision und Performance auszulegen.

Ford Der Ford Mustang GTD Liquid Carbon dürfte zu einem teuren Sammler-Exemplar reifen - und neu rund 400.000 Dollar (341.932 Euro) kosten.

